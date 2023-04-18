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إيلاف من ميلان: يحتضن "أسبوع ميلان للفنون" المُقام في مدينة ميلان الإيطالية، العمل الفني "كل شي 2021" أحد الأعمال البارزة التي شاركت في "احتفال نور الرياض" 2022، والذي قام بتنفيذه "استديو - نوهلاب".

ويعد هذا العمل الذي يعرض عبر "مركز ميت للثقافة الرقمية" و"المتحف الوطني للفنون الرقمية" خلال الفترة من 14 وحتى 23 أبريل 2023، بمثابة تجربة غامرة في مدة تقارب 13 دقيقة، تتضمن تفاعلات جديدة محتملة مع "كل شي 2021" الذي يحرك حدود الإدراك والفهم، وطبيعة الحياة، والقيم والتطور، وتحفيز وعي الجمهور.



المنيف

وأوضحت نوف المنيف مديرة احتفال نور الرياض، أن عمل "كل شيء،2021" قد شارك في "احتفال نور الرياض" بعد مشاركته في عدد من المدن حول العالم مثل: باريس ودبلن، ويعرض الآن في ثاني أكبر مدن إيطاليا " ميلان "، مشيرة إلى أن رحلة هذا العمل الفني تعد مثالاً على التبادل الثقافي والفني بين الدول، بما ينسجم مع أهداف برنامج "الرياض آرت" المتمثلة في تعزيز القيم المجتمعية والتفاعل الحضاري والتبادل المعرفي والتعاون الإبداعي، وتحفيز الحركة السياحية والترفيهية، وتقديم الأعمال التي احتضنها "احتفال نور الرياض" في مختلف المناسبات الفنية حول العالم بما يعكس جهود المملكة في دعم المشهد الثقافي والفني العالمي.

وأضافت المنيف بأن العمل قد حظي بإقبال كبير من الزوار عندما تم عرضه في "احتفال نور الرياض 2022” الذي ساهم في إثراء المشهد الثقافي والفني في المملكة، من خلال استقبال أكثر من 2.8 مليون زائر وزائرة طيلة فترة الاحتفال، للاستمتاع بإبداع أكثر من 130 فناناً وفنانة يمثلون 40 دولة حول العالم، في تقديم أكثر من 190 عملاً فنياً و500 فعالية مختلفة في 40 موقعاً في مختلف أنحاء العاصمة.

وبيّنت المنيف بأن النسخة الثانية من الاحتفال نجحت بحمد الله، في تحقيق ستة أرقام عالمية ضمن "غينيس للأرقام القياسية"، تمثّلت في ترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية على خارطة المشهد الفني العالمي كأكبر احتفال للفنون الضوئية على مستوى العالم.

ويسهم "أسبوع ميلان للفنون" في إحداث أثر كبير على التبادل الثقافي والمعرفي بين المجتمعات، لاسيما في التبادل ومشاركة الأعمال الفنية العالمية، مما يخلق تناغماً بين الثقافات وتنوعاً حضارياً وفنياً بين مختلف أنحاء العالم.

ويقدم "استديو نوهلاب" أعمالاً فنية تركيبية تتضمن رسومًا متحركة ثنائية وثلاثية الأبعاد، وعروضاً ضوئية وصوتية مرئية تجذب الجمهور، وقد عرضت له العديد من الأعمال في العديد من الفعاليات والاحتفالات الدولية في كلٍ من تركيا ودول أوروبا واليابان، ويضم الاستديو كل من الفنانين: "كانداس سيسمان" و"دينيز قادر"، ويهدف إلى تقديم الأعمال الفنية من خلال القيام بتركيبات فيديو غامرة، وتصميم الصوت كعنصر سردي إضافي، عبر ربط الفيديو والصوت بالعالم الرقمي والعالم الحقيقي بطريقة ملموسة.

يشار إلى أن "احتفال نور الرياض" يُعد أحد مشاريع "برنامج الرياض آرت" ضمن مشاريع الرياض الأربعة الكبرى، والذي يهدف إلى تحويل العاصمة الرياض إلى معرض فني مفتوح، يمزج بين الأصالة والمعاصرة، وإبراز القوة الإبداعية للعصر الرقمي ودعم المواهب وتنمية الاقتصاد الثقافي في المدينة، وذلك من خلال تنفيذ 1000 عمل فني في الأماكن العامة بمدينة الرياض، ويشتمل البرنامج على 12 مشروعاً.

يحتضن "أسبوع ميلان للفنون" المُقام في مدينة ميلان الإيطالية، العمل الفني "كل شي ٢٠٢١" أحد الأعمال البارزة التي شاركت في "احتفال نور الرياض" ٢٠٢٢م، والذي قام بتنفيذه "استديو - نوهلاب".

ويعد هذا العمل الذي يعرض خلال "مركز ميت للثقافة الرقمية" و"المتحف الوطني للفنون الرقمية" خلال الفترة من 14 وحتى 23 أبريل 2023م، بمثابة تجربة غامرة في مدة تقارب 13 دقيقة، تتضمن تفاعلات جديدة محتملة، ويتعامل العمل مع حدود الإدراك والفهم، وطبيعة الحياة، والقيم والتطور، وتحفيز وعي الجمهور.

وأوضحت نوف المنيف مديرة احتفال نور الرياض، أن عمل "كل شيء،2021" قد شارك في "احتفال نور الرياض" بعد مشاركته في عدد من المدن حول العالم مثل: باريس ودبلن، ويعرض الآن في ثاني أكبر مدن إيطاليا " ميلان "، مشيرة إلى أن رحلة هذا العمل الفني تعد مثالاً على التبادل الثقافي والفني بين الدول، بما ينسجم مع أهداف برنامج "الرياض آرت" المتمثلة في تعزيز القيم المجتمعية والتفاعل الحضاري والتبادل المعرفي والتعاون الإبداعي، وتحفيز الحركة السياحية والترفيهية، وتقديم الأعمال التي احتضنها "احتفال نور الرياض" في مختلف المناسبات الفنية حول العالم بما يعكس جهود المملكة في دعم المشهد الثقافي والفني العالمي.

وأضافت المنيف بأن العمل قد حظي بإقبال كبير من الزوار عندما تم عرضه في "احتفال نور الرياض 2022” الذي ساهم في إثراء المشهد الثقافي والفني في المملكة، من خلال استقبال أكثر من 2.8 مليون زائر وزائرة طيلة فترة الاحتفال، للاستمتاع بإبداع أكثر من 130 فناناً وفنانة يمثلون 40 دولة حول العالم، في تقديم أكثر من 190 عملاً فنياً و500 فعالية مختلفة في 40 موقعاً في مختلف أنحاء العاصمة.

وبيّنت المنيف بأن النسخة الثانية من الاحتفال نجحت بحمد الله، في تحقيق ستة أرقام عالمية ضمن "غينيس للأرقام القياسية"، تمثّلت في ترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية على خارطة المشهد الفني العالمي كأكبر احتفال للفنون الضوئية على مستوى العالم.

ويسهم "أسبوع ميلان للفنون" في إحداث أثر كبير على التبادل الثقافي والمعرفي بين المجتمعات، لاسيما في التبادل ومشاركة الأعمال الفنية العالمية، مما يخلق تناغماً بين الثقافات وتنوعاً حضارياً وفنياً بين مختلف أنحاء العالم.

ويقدم "استديو نوهلاب" أعمالاً فنية تركيبية تتضمن رسومًا متحركة ثنائية وثلاثية الأبعاد، وعروضاً ضوئية وصوتية مرئية تجذب الجمهور، وقد عرضت له العديد من الأعمال في العديد من الفعاليات والاحتفالات الدولية في كلٍ من تركيا ودول أوروبا واليابان، ويضم الاستديو كل من الفنانين: "كانداس سيسمان" و"دينيز قادر"، ويهدف إلى تقديم الأعمال الفنية من خلال القيام بتركيبات فيديو غامرة، وتصميم الصوت كعنصر سردي إضافي، عبر ربط الفيديو والصوت بالعالم الرقمي والعالم الحقيقي بطريقة ملموسة.

يشار إلى أن "احتفال نور الرياض" يُعد أحد مشاريع "برنامج الرياض آرت" ضمن مشاريع الرياض الأربعة الكبرى، والذي يهدف إلى تحويل العاصمة الرياض إلى معرض فني مفتوح، يمزج بين الأصالة والمعاصرة، وإبراز القوة الإبداعية للعصر الرقمي ودعم المواهب وتنمية الاقتصاد الثقافي في المدينة، وذلك من خلال تنفيذ 1000 عمل فني في الأماكن العامة بمدينة الرياض، ويشتمل البرنامج على 12 مشروعاً.