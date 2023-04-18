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إيلاف من لندن: اعلنت السلطات العراقية الثلاثاء عن كشف شبكة لداعش تعمل داخل سجونه قامت بتجنيد مدانين ونصبت قادة وأمراء لاعادة هيكلة التنظيم تمهيدا لتنفيذ مخطط ارهابي كبير.

وقال المجلس الاعلى للقضاء العراقي ان محكمة جنايات الرصافة في رئاسة محكمة استئناف بغداد أصدرت "حكماً بالاعدام بحق ثمانية مجرمين مودعين في دائرة الاصلاح العراقية (سجن التاجي- سجن الكفل- سجن الكرخ) لقيامهم بالاتفاق والاشتراك فيما بينهم بالاتصال بالسجناء التابعين لتنظيم داعش الارهابي لاعادة هيكلة التنظيم والتخطيط للهروب من السجون وذلك لتنفيذ مشروع ارهابي منظم".



وأشار المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان اليوم تابعته "ايلاف" الى ان"المجرمين اعترفوا بقيامهم بتلقي توجيهات باعادة تنظيم داعش الارهابي داخل السجون وتجنيد السجناء وتنصيب امراء وقادة وربطهم بالتنظيم الارهابي بعد خروجهم من السجون".

واضاف ان "المحكمة اصدرت قرارها استناداً لاحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".

سجناء داعش يمتلكون هواتف نقالة

وكانت مصادر أمنية عراقية قد كشفت مطلع العام الماضي عن العثور على أجهزة هواتف نقالة لدى عناصر تنظيم داعش المعتقلين في السجون العراقية.

وأشارت الى ان حملات تفتيش تمت في هذه السجون أسفرت عن العثور على أجهزة موبايل كان يتواصل من خلالها عناصر التنظيم داخل السجون مع التنظيم في الخارج وهو ما دفع الى تشديد الإجراءات داخلها والتي تضم معتقلين لداعش.

ومن جهته قال جهاز مكافحة الإرهاب العراقي في بيان ان وحداته شرعت بحملة كبرى لتفتيش السجون العراقية في محافظات عدة وذلك بعد التوصل الى معلومات مهمة ودقيقة تتعلق بخلايا الإرهاب التي تحاول خلق موطئ قدم لها في العراق ودول المنطقة.

8 الاف داعشي محكومون بالإعدام

يشار الى ان وزير العدل العراقي خالد شواني قد كشف في الرابع من الشهر الحالي عن وجود 8 آلاف مدان بقضايا الإرهاب محكومين بالاعدام في سجون بلاده .

وقال شواني في تصريح للاعلام الرسمي "يوجد 8 آلاف مدان بقضايا الإرهاب محكومون بالاعدام من بين 60 الف مدان ولكن لا يوجد لدى الوزارة طلب تنفيذ حكم الاعدام في الوقت الراهن".

ونوه الى أن "تنفيذ احكام الاعدام تتم بقرار من رئاسة الجمهورية وهي لا تكون بتوجيهات او ضغوطات سياسية". وأضاف أن "20 ألف من المدانين موجودون في سجون وزارة العدل بينما يوجد 60 ألف نزيل موزعين على 28 سجناً في البلاد".

وأكد أن "دوائر الإصلاح بحاجة الى اصلاحات حقيقية اذ أن مشكلة الاكتظاظ بالسجون بحاجة إلى معالجة".



محكمة جنايات الرصافة في بغداد حكمت بالاعدام الثلاثاء 18 أبريل 2023 على عناصر في داعش داخل السجون العراقية جندوا سجناء للهروب وتنفيذ مخطط ارهابي (القضاء)

عدد الدواعش في العراق وسوريا

يذكرانه بحسب تقديرات لمجلس الأمن الدولي في شباط فبرايرالماضي فان لدى تنظيم داعش "ما بين 5 الاف إلى 7 الاف عضو ومؤيد ينتشرون بين العراق وسوريا نصفهم تقريباً من المقاتلين".

وبعد صعوده في عام 2014 في العراق وسوريا المجاورة فقد تعرّض التنظيم الإرهابي بعد سلسلة من العمليات العسكرية ضده في البلدين بدعم من تحالف دولي تقوده واشنطن إلى هزائم متكررة.

ومن جهته قال الفريق أول ركن قيس المحمداوي نائب رئيس قيادة العمليات المشتركة العراقية التي تنظم تعاون القوات الأمنية العراقية مع التحالف الدولي إنه "وفقا لكل الوكالات الاستخباراتية وحسب معلومات دقيقة فإن مجمل عناصر التنظيم لا يتجاوز 400 إلى 500 مقاتل في العراق في ثلاث إلى أربع محافظات".

وكان العراق قد أعلن في كانون الأول ديسمبر عام 2017 تحرير كامل أراضيه من سيطرة تنظيم داعش بعد حوالي 3 أعوام ونصف العام من المعارك التي حسمت بتحقق النصر لصالح القوات العراقية في أكثر من ثلث مساحة البلاد احتلها التنظيم في يونيو حزيران عام 2014 لكن عناصره مازالوا ينشطون في مناطق ريفية ونائية من البلاد ويشنون هجمات متفرقة.