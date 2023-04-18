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نابلس (الاراضي الفلسطينية): أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الثلاثاء عن إصابة خمسة فلسطينيين بجروح خلال مداهمة عسكرية إسرائيلية جارية في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش الاسرائيلي في بيان إن قواته "تعمل حالياً في مخيم جنين. وسيعلن عن التفاصيل لاحقاً".

وقال شهود عيان في جنين إن "الجيش الاسرائيلي يحاصر منزلاً هناك".

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان "هناك خمسة اصابات برصاص الاحتلال الحي بالأطراف، أربع منها نقلت الى مستشفى جنين الحكومي والخامسة الى مستشفى ابن سينا التخصصي".