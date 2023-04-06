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القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان باتّجاه الدولة العبرية وزاد عددها عن 30 صاروخاً هي من دون شكّ "نيران فلسطينية".

وقال المتحدّث باسم الجيش الكولونيل ريتشارد هيشت للصحافيين "نعلم علم اليقين بأنّ هذه نيران فلسطينية. قد يكون من أطلقها حماس، أو الجهاد الإسلامي. ما زلنا نحاول التوصّل إلى نتيجة نهائية بشأن هذه النقطة، لكنّه لم يكن حزب الله" اللبناني.

وأضاف "ننطلق من مبدأ أنّ حزب الله كان على الأرجح يعلم بأمر هذا القصف وبأنّ لبنان يتحمّل قسماً من المسؤولية" عن إطلاق هذه الصواريخ.

وتابع "نحن نحقّق أيضاً في تورّط إيراني محتمل" في هذا الهجوم الصاروخي الذي أوقع جريحاً وتسبّب بأضرار مادّية.

وحزب الله الشيعي المدعوم من إيران هو الفصيل اللبناني الوحيد الذي احتفظ بسلاحه بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990).

واشتعلت الجبهة الإسرائيلية-اللبنانية الخميس بشكل لم يسبق له مثيل منذ حرب 2006 بين إسرائيل وحزب الله. وأطلق من لبنان أكثر من 30 صاروخاً اعترضت الدفاعات الجوية الإسرائيلية 25 منها وسقطت البقية في الأراضي الإسرائيلية حيث أوقعت جريحاً وأضراراً مادّية.

وأتى هذا القصف في عيد الفصح اليهودي وغداة صدامات عنيفة دارت في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلّة بين مصلّين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية وتوعّدت في أعقابها فصائل فلسطينية بشنّ هجمات انتقامية.