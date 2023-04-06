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القدس: اعلن الجيش الاسرائيلي الخميس اعتراض صاروخ أطلق من لبنان، وذلك بعد أعمال العنف التي وقعت في باحة الحرم القدسي وأثارت تحذيرات من اعمال انتقامية في المنطقة.

وقال الجيش في بيان "في أعقاب التقرير الأولي بشأن انطلاق صفارات الإنذار في بلدتي شلومي وموشاف بيتزيت في الشمال، تم إطلاق صاروخ من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية وتم اعتراضه بنجاح من قبل الجيش الإسرائيلي".