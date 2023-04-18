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موسكو: حذّرت روسيا الثلاثاء السفيرة الأميركية لين تريسي من أنّ موسكو ستقمع أيّ محاولة "للتحريض على الفتنة" في البلاد، وفق بيان لوزارة الخارجية الروسية.

وتمّ استدعاء تريسي إلى الوزارة على خلفية "تصريحات استفزازية دعمت فيها" المعارض فلاديمير كارا-مورزا الذي حُكم عليه الإثنين بالحبس 25 عاما.

وأشارت الوزارة إلى أنّه "تمّ التشديد على أنّ أيّ خطوات للجانب الأميركي ترمي إلى التحريض على الفتنة والعداوة في المجتمع الروسي ستُقمع بشدّة، وكذلك استخدام البعثة الدبلوماسية للتغطية على أنشطة تخريبية".

كذلك تم استدعاء السفيرتين البريطانية ديبورا برونرت والكندية أليسون لوكلير على خلفيات تصريحاتهما بشأن هذا الحُكم، وفق ما أعلنت الوزارة في بيان منفصل.

وكانت السفيرة الكندية اعتبرت إثر إدانة كارا-مورزا أنّ "الحكم القضائي الصادر اليوم يشكّل دليلا مؤسفا على المنحى السيئ الذي بلغه النضال (من أجل الديموقراطية)".

وبعد استدعاء لوكلير قالت الوزارة إنّ "أفعالا كتلك مرفقة بحملة مسعورة مناهضة لروسيا أطلقتها أوتاوا... تشكّل تدخّلا مباشراً في شؤوننا الداخلية".

واتّهمت الوزارة السفيرات الثلاث بـ"التدخّل السافر" في الشؤون الروسية بدعوتهنّ موسكو إلى إطلاق سراح كارا-مورزا الذي يحمل أيضا الجنسية البريطانية.

وقالت الوزارة إنّ "إشارة الجانب البريطاني إلى أنّ كارا-مورزا يحمل الجنسية البريطانية باطلة قانوناً".