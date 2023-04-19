قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من لندن: كشف المتحدث العسكري للسوداني الاربعاء عن تفاصيل خطة تم فيها تهريب رئيس الوقف السني العراقي السابق من محبسه في بغداد متهما ثلاثة اشخاص بالضلوع في العملية.

وقال اللواء قوات خاصة يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في بيان اليوم تابعته "ايلاف" انه قد تم في 21 من الشهر الماضي القبض على المتهم سعد حميد كمبش رئيس ديوان الوقف السني السابق من قبل الفريق الساند على ذمة الهيئة العليا للنزاهة.

وبتاريخ 11 من نيسان أبريل الحالي "اصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكمها بالحبس الشديد لمدة اربع سنوات على هذا المجرم وفق المادة 331 ق ع والموقوف في مركز شرطة كرادة مريم" في المنطقة الخضراء المحمية مركز الرئاسات العراقية وعدد من السفارات الاجنبية ومقرات ممثليات الامم المتحدة وسط العاصمة بغداد.

واضاف انه "بتاريخ 18 من نيسان الحالي وبعد زيارة النائب أسماء حميد كمبش الى مركز الشرطة وقت الافطار ومغادرتها له وعند الساعة العاشرة والنصف مساء، هرب المحكوم بمساعدة ثلاثة اشخاص من خلف المركز والوصول الى عجلتين كانتا بانتظاره لتأمين هروبه الى جهة مجهولة" من دون الاشارة الى هوية هؤلاء الاشخاص.

وأكد المتحدث العسكري العراقي أن الاجهزة المختصة باشرت بالتحقيق ووضعت يدها على الوثائق والأدلة وباشرت بكشفها والقاء القبض على كل من له علاقة بالهروب والاطراف التي سهلت ذلك".

وأكد أن "قاضي التحقيق اصدر امراً بتوقيف ضباط ومنتسبي مركز الشرطة المسؤولين عن حماية الموقف".

اعتقال افراد عائلة الهارب

ومن جهتها اعتقلت شرطة كركوك زوجة وأطفال وشقيق سعد كمبش خلال محاولتهم المغادرة إلى إقليم كردستان.

وقال المتحدث باسم شرطة كركوك عامر نوري في تصريح للاعلام المحلي إن زوجة سعد كمبش وأطفاله الثلاثة وشقيقه اعتقلوا عند حاجز تفتيش في مدينة كركوك الشمالية ويبدو انهم كانوا يرومون الالتجاء الى اقليم كردستان.

وأكد المتحدث قائلا "تم القبض عليهم وتسليمهم إلى السلطات المركزية في العاصمة بغداد".

البحث مستمر

وتبحث القوات الامنية التابعة لوزارة الداخلية العراقية منذ الليلة الماضية عن رئيس الوقف السني الهارب في مناطق بغداد وخارجها في مدينة بعقوبة مكان سكن عائلته (65 كم شمال شرق بغداد).

ويشرف على عمليات البحث عن الهارب وزير الداخلية عبد الامير الشمري بنفسه والذي أمر باعتقال جميع الضباط المسؤولين عن مركز الشرطة للتحقيق معهم في كيفية هروب المدان وعدم منعهم لذلك .. فيما طوقت قوة عسكرية كبيرة منزله في مدينة بعقوبة عاصمة محافظة ديالى ضمن حملة البحث عنه خارج العاصمة أيضا.

أربع سنوات بتهمة الفساد

وكانت قوة أمنية خاصة قد اعتقلت في 21 آذار مارس الماضي المسؤول السني بتهمة ارتكاب خروقات مالية والإضرار بالمال العام بلغت قيمتها حوالي 100 مليون دولار بينها تلاعب في بناء مساجد ومآذن وفنادق ثم تم الاعلان بعد ذلك عن الحكم حضوريا بسجنه أربع سنوات.

وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية عن تمكن الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد من تنفيذ أمر القبض الصادر بحق كمبش في مدينة بعقوبة .

وكان كمبش قد تولى رئاسة ديوان الوقف السني في العراق مطلع عام 2020 بعد ان شغل قبل ذلك منصب وكيل رئيس الديوان للشؤون الدينية والثقافية ثم اعفي من رئاسة الوقف منتصف عام 2022 .

فساد في بناء مآذن

وأوضحت هيئة النزاهة ان كمبش قد أعتقل جراء المخالفات المرتكبة والخروقات المالية ومنها المتعلقة بعقد شراء فندق بـ47 مليار دينارٍ (حوالي 30 مليون دولار) وتأجيره للجهة المالكة.

وأضافت إن أوامر اعتقاله قد صدرت عن عدة قضايا منها: المُغالاة في أسعار تنفيذ مشروع مآذن حديديَّةٍ للجوامع في عموم محافظة صلاح الدين، وصرف مبالغ كبيرةٍ لها، مما تسبب بهدر أكثر من (1.5) مليار دينار (حوالي مليون دولار) من المال العام، وكذلك المخالفات الإداريَّة والماليَّة التي شابت العقد المُبرم بين ديوان الوقف وإحدى الشركات اليابانيَّة؛ لغرض بناء جامع نينوى الكبير في الموصل، بمبلغٍ قدره 42 مليار دينارٍ، وتهم تتعلق بهدر 110 مليار دينارٍ عراقيٍّ بشراء عقارين تبلغ مساحتهما 460 دونماً بمبلغ 57 مليار ونصف المليار دينار بالرغم من كونهما يقعان خارج حدود البلديَّة في أرضٍ صحراويَّةٍ.

وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق عن صدور عدة أوامر قبض وتحر ومنع سفر بحق رئيس ديوان الوقف السني وعدد من المسؤولين في الديوان استناداً إلى أحكام المادتين 340 و331 من قانون العقوبات.

كما اكدت تنفيذها أمر القبض الخاصّ بالمدير العام للدائرة الهندسيَّة في ديوان الوقف السني وأربعة مُتَّهمين آخرين من بينهم رئيس مهندسين في الديوان بتهمة هدر أكثر من (1.5) مليار دينار (مليون دولار) من المال العام.