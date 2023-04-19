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إيلاف من الرباط:قال المجلس الأ على للسلطة القضائية في المغرب، الثلاثاء، إن الملك محمد السادس أعطى مواف قته من أجل تعيين عدد من المسؤو لين القضائيين بعدد من محاكم الم ملكة.

وأوضح بيان للمجلس،تلقت "إيلاف المغرب"نسخة منه،أن الملك محم د السادس،رئيس المجلس الأعلى لل سلطة القضائية،أعطى موافقته على تعيين 6 مسؤولين قضائيين ببعض م حاكم البلاد،2 منهم في مهمة ال رئيس الأول بكل من محكمتي الاست ئناف بمراكش وسطات،و2 في مهمة ا لوكيل العام للملك لدى كل من مح كمتي الاستئناف بفاس وبني ملال، و2 في مهمة وكيل الملك لدى كل م ن المحكمتين الابتدائيتين بسلا و برشيد.

كما أعطى الملك محمد السادس موا فقته على تعيين ملحقين قضائيين في السلك القضائي.ويتعلق الأمر بالفوج 44 من الملحقين القضائيي ن الذي اجتاز بنجاح امتحان نهاية التكوين بالمعهد العالي للقضاء خلال أكتوبر 2022 ،ويتكون من 150 عنصراً (39 ملحقة قضائية و1 11 ملحقا قضائيا)،90 منهم تلقوا تكويناً عاماً،و40 تكويناً في القضاء التجاري،و20 تكويناً في القضاء الإداري.

ووافق الملك محمد السادس أيضا على تعيين 56 قاضيا للحكم بالمحاكم الابتدائية والمراكز القضائية، و36 نائبا لوكيل الملك لدى هذه المحاكم،وكذا تعيين 35 كقضاة ل لحكم بالمحاكم الابتدائية التجا رية و3 آخرين نواباً لوكيل الملك لدى هذه المحاكم،ثم 20 قاضيا بالمحاكم الابتدائية الإدارية.