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إيلاف من الرباط:قال المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب، الثلاثاء،إن الملك محمد السادس أعطى موافقته من أجل تعيين عدد من المسؤولين القضائيين بعدد من محاكم المملكة.
وأوضح بيان للمجلس،تلقت "إيلاف المغرب"نسخة منه،أن الملك محمد السادس،رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية،أعطى موافقته على تعيين 6 مسؤولين قضائيين ببعض محاكم البلاد،2 منهم في مهمة الرئيس الأول بكل من محكمتي الاستئناف بمراكش وسطات،و2 في مهمة الوكيل العام للملك لدى كل من محكمتي الاستئناف بفاس وبني ملال،و2 في مهمة وكيل الملك لدى كل من المحكمتين الابتدائيتين بسلا و برشيد.
كما أعطى الملك محمد السادس موافقته على تعيين ملحقين قضائيين في السلك القضائي.ويتعلق الأمر بالفوج 44 من الملحقين القضائيين الذي اجتاز بنجاح امتحان نهاية التكوين بالمعهد العالي للقضاء خلال أكتوبر 2022 ،ويتكون من 150 عنصراً (39 ملحقة قضائية و111 ملحقا قضائيا)،90 منهم تلقوا تكويناً عاماً،و40 تكويناً في القضاء التجاري،و20 تكويناً في القضاء الإداري.
ووافق الملك محمد السادس أيضا على تعيين 56 قاضيا للحكم بالمحاكم الابتدائية والمراكز القضائية، و36 نائبا لوكيل الملك لدى هذه المحاكم،وكذا تعيين 35 كقضاة للحكم بالمحاكم الابتدائية التجارية و3 آخرين نواباً لوكيل الملك لدى هذه المحاكم،ثم 20 قاضيا بالمحاكم الابتدائية الإدارية.
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