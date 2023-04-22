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إيلاف من الرباط:عين العاهل المغربي الملك محمد السادس،بصفته القائد الأعلى ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية،الجنرال دو ديفيزيون (الفريق)محمد بريظ مفتشا عاماجديدا للقوات المسلحة الملكية وقائدا للمنطقة الجنوبية،خلفا للفريق أول بلخير الفاروق.

الملك محمد السادس لدى استقباله الفريق محمد بريظ

وقال بيان لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة ان الملك محمد السادس وشح صدر الفريق أول بلخير الفاروق بالحمالة الكبرى لوسام العرش .

واضاف البيان ان هذا التوشيح جاء تقديرا الفريق اول بلخير "المهني المتميز والخدمات الجليلة التي أسداها في خدمة العرش والوطن" .

يذكر ان الفريق بريظ كان يشغل منصب رئيس المكتب الثالث في القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية،الذي يعتبر الجهاز المسؤول عن ادارة العمليات العسكرية.

محمد السادس يوشح الفريق الاول بلخير الفاروق بوسام رفيع

من جهة اخرى،أدى الملك محمد السادس،صباح اليوم السبت،مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن،والأمير مولاي رشيد،والامير مولاي أحمد والامير مولاي اسماعيل،صلاة عيد الفطر بالمسجد المحمدي بالدار البيضاء.

وكان الملك محمد السادس قد أصدر بالمناسبة عفوه على مجموعة من الأشخاص،منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح( افراج)، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم البلاد ، وعددهم 1518 شخصا منهم 17 محكوما في قضايا الارهاب والتطرف.

وذكر بيان صدر عن وزارة العدل أن المستفيدين من العفو الملكي الذين يوجدون في حالة اعتقال بلغ عددهم 1270 شخصا،وان العفو طال ما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 411 شخصا،والتخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 858 شخصا،وتحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة شخص واحد.وبلغ عدد المستفيدين من العفو الملكي الموجودون في حالة سراح (افراج) 231 شخصا.وشمل العفو الملكي العقوبة الحبسية أو ما تبقى منها لفائدة 61 شخصا،والعفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة ثمانية أشخاص،والعفو من اداء الغرامة لفائدة 156 شخصا،والعفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 4 أشخاص،والعفو من اداء الغرامة وما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخصين اثنين.وطال العفو الملكي ايضا عددا من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب،بلغ عددهم 17 شخصا .

..ويتلقى تهاني عيد الفطر



وجاء العفو عنهم بعدما أعلن هؤلاء المحكومين بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية،وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية،ونبذهم للتطرف والإرهاب .

وشمل العفو الملكي ما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 5 اشخاص، والعفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية والغرامة لفائدة خمسة اشخاص ، والتخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة ستة اشخاص،والعفو من اداء الغرامة لفائدة مدانة واحدة .