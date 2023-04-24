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إيلاف من لندن: في أول رد فعل إسرائيلي عال على اعتقال النائب الأردني، وزير الخارجية الاسرائيلي ايلي كوهين: لا علاقة للاردن "الدولة" بمحاولة تهريب اسلحة وذهب الى الأراضي الفلسطينية.

وأشار كوهين إلى دوافع جنائية وراء وقيف عضو البرلمان الاردني عماد العدوان، وأكد أن الامن الاسرائيلي يحقق مع النائب الاردني وسيسمح للسفير الأردني في تل ابيب بمقابلة النائب

وكان محللون سياسيون، لاحظوا أن صمتا محيرا للمراقبين عن تداعيات اعتقال إسرائيل لنائب أردني بزعم تهريب أسلحة وذهب مساء السبت.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن جهاز الأمن العام (الشاباك) كان يحاول تحديد من هو المقصود بالأسلحة التي ضبطت مع النائب الأردني عماد العدوان، وما إذا كان النائب قد فعل الشيء نفسه من قبل.

توترات وتهريب أسلحة

ومع تصاعد التوترات بين الأردن وإسرائيل، تم إلقاء القبض على النائب الأردني عماد العدوان، مساء السبت، قالت تقارير إن النائب عماد العدوان تم القبض عليه عند معبر جسر اللنبي (الملك حسين) ومعه 12 بندقية هجومية و 200 مسدس في سيارته.

وأقام الأردن وإسرائيل العلاقات رسميًا بعد توقيع معاهدة السلام في عام 1994، لكن علاقتهما توترت مؤخرًا بسبب العنف بين قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينيين في الحرم الشريف/ الحرم القدسي في القدس ، والذي يعتبر الأردن راعيًا له.

السفير الأردني والنائب

وقال تقرير في عمّان، إن ذوي النائب الموقوف لدى إسرائبل، عماد العدوان، ينتظرون تفاصيل لقاء مقررا يوم الإثنين، للسفير الاردني في تل ابيب غسان المجالي مع إبنهم.

ونفت مصادر صحة الفيديوهات الموزعة ليل امس عن اطلاق نار من قبل بعض ابناء عشيرة العدوان نحو الطرف الاخر ولفتت انها قديمة لمناسبات مختلفة.

وكانت وزارة الخارجية الاردنية أعلنت في بيان يوم الاحد ان اسرائيل اعتقلت نائبا اردنيا للاشتباه في قيامه بتهريب اكثر من 200 قطعة سلاح وذهب الى الضفة الغربية.

فيديو أسلحة

وأظهر مقطع فيديو شاهدته صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) حوالى 12 بندقية هجومية من طراز AR-15 وحوالي 200 مسدس منتشر في صفوف على الأرض بينما قام المسؤولون الإسرائيليون بفهرستها.

لكن السلطات الإسرائيلية رفضت التعليق على ما إذا كانت الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها من سيارة العدوان. وأصدرت الشرطة أمر حظر نشر بشأن القضية، منع نشر العديد من التفاصيل في وسائل الإعلام الإسرائيلية.

واتهم النائب الأردني السابق طارق خوري إسرائيل بتلفيق زاوية الذهب "لتحويل العمل البطولي إلى قضية تهريب".

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، دون أن تذكر مصدر، إنه لم يتم العثور على ذهب في سيارة العدوان.

موجة عنف

واجتاحت موجة العنف والهجمات الإرهابية الضفة الغربية في الأشهر الأخيرة ، بمساعدة تدفق الأسلحة غير المشروعة، بما في ذلك العديد من الأسلحة المهربة من الأردن.

وكان من المؤكد أن الحادث الذي وقع في نهاية هذا الأسبوع سيزيد من حدة التوترات المتصاعدة بالفعل بين عمان والقدس.

وبحسب إذاعة "كان'' العامة الإسرائيلية، رفض وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الرد على مكالمات من نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين بعد انتشار خبر الحادث.

سلوك الصفدي

وقالت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) إنه في وقت سابق من هذا الشهر ، قال مسؤول إسرائيلي كبير لم يذكر اسمه لموقع "والا" الإخباري إن سلوك وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي وتصريحاته الأخيرة أدت إلى تفاقم الأزمة، مضيفًا أنه "تصرف مثل [إيتمار] بن غفير في الأردن" - في إشارة إلى اليمين المتطرف.

وبن غفير هو وزير الأمن القومي الإسرائيلي، الذي يُنظر إلى سلوكه وسياساته على نطاق واسع على أنه يساهم في تصاعد الاحتكاك مع الولايات المتحدة ودول أخرى.

وهاجم الأردن مراراً القدس في أكثر من 10 تصريحات بشأن حادثة خلال شهر رمضان اقتحم فيها رجال شرطة الأقصى لمواجهة مثيري الشغب الفلسطينيين وتم تصويرهم وهم يضربون بعضهم.

الأردن يرفض رسائل

وفي وقت من الأوقات، رفض الأردن تلقي رسائل من إسرائيل عبر الولايات المتحدة أو الإمارات العربية المتحدة، قائلاً إنه لن يقبل إلا الرسائل المباشرة وفقط إذا التزمت إسرائيل بعدم دخول المسجد مرة أخرى.

وقال المسؤولون الإسرائيليون الذين استشهدوا في التقرير إنهم عقدوا اجتماعات إيجابية مع الصفدي قبل رمضان، عندما تتصاعد التوترات الإسرائيلية الفلسطينية بانتظام حول الحرم القدسي، لكنه تبنى موقفًا متشددًا مع وصول الأمور إلى ذروتها.

وقبل التوترات الأخيرة حول الحرم القدسي، وهي شوكة دائمة في العلاقات الإسرائيلية الأردنية ، استدعت عمان المبعوث الإسرائيلي بسبب خطاب وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش الشهر الماضي في مؤتمر في باريس، ادعى خلاله أن الشعب الفلسطيني هو "الاختراع"، بينما يقف خلف خريطة "إسرائيل الكبرى" التي تشمل الأردن الحديث.

وقبل أيام، أثار سموتريتش الغضب الدولي بدعوته إلى "إبادة" بلدة فلسطينية في الضفة الغربية بعد مقتل شقيقين إسرائيليين في هجوم إرهابي.

وفي الأخير، قالت (تايمز أو إسرائيل) إنه في مقابلة نشرت في وقت سابق في أبريل، دعا مروان المعشر وهو أول سفير للأردن لدى إسرائيل عمان إلى تغيير نهجها في العلاقات في ضوء الحكومة المتشددة الحالية في القدس، وقال إنه لم تعد هناك فرصة لحل الدولتين.

