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إيلاف من لندن: قالت وسائل إعلام اسرائيلية إن قرارا صدر بمنع نشر الإعلام الإسرائيلي تفاصيل في قضية النائب الأردني عماد العدوان الموقوف لدى السلطات الإسرائيلية.

ونشرت صحيفة (ذا تايمز اوف اسرائيل) خبر توقيف السلطات الاسرائيلية للنائب عماد العدوان للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب.

وأفادت الصحيفة، بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية ترفض التعليق.

الأردن يتابع

وكان الأردن أعلن إنه يتابع عبر وزارة الخارجية وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية قضية النائب عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي، إن الوزارة وبالتعاون مع الأجهزة المعنية في المملكة تعمل من أجل الوقوف على حيثيات الموضع ومعالجته بأسرع وقت ممكن.

وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت أنها أوقفت نائبًا أردنيًا على معبر اللنبي (جسر الملك حسين) بين الأردن وإسرائيل، بحسب ما أوردته قناة المملكة الأردنية، نقلاً عن وزارة الخارجية الأردنية. وحتى وقت نشر هذا الخبر، لم يتم تأكيد التقرير من قبل المسؤولين الإسرائيليين.

محاولة تهريب

وبحسب التقرير، ألقت الشرطة القبض على الرجل للاشتباه في محاولته تهريب الذهب والأسلحة. وبحسب ما ورد، تلقى ضباط الجمارك، الذين ليس من المفترض أن يتفقدوا أعضاء البرلمان، معلومات استخبارية بشأن النائب، الذي حددته الوزارة الأردنية على أنه النائب عماد عدوان، وقاموا بتفتيش على إثر ذلك.

وأثناء التفتيش، ورد أنهم اكتشفوا أدلة على محاولة تهريب 100 كيلوغرام من الذهب و12 سلاحًا طويلًا و12 مسدسًا من طراز ZIG و167 مسدسًا من طراز Glock إلى إسرائيل.

وطالب النائب الأردني خليل عطية السلطات الإسرائيلية بالإفراج عن النائب العدوان "فورا" ، بحسب معاريف. لم يتم تأكيد صحة التقرير أو نفيه من قبل المسؤولين الإسرائيليين.