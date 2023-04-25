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جنيف: حذرت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء من "خطر بيولوجي" مرتفع في السودان بعد سيطرة مقاتلين على مختبر وطني في ظل المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال ممثل المنظمة الأممية في السودان نعمة سعيد عابد في اتصال عبر تقنية الفيديو، "تلقيت أمس اتصالاً هاتفياً من رئيس المختبر المركزي للصحة العامة. بات يحتله أحد الطرفين المتقاتلين".

وحذّر من أن الوضع "خطر للغاية" لأن هذا المرفق يحتوي على عينات مسبّبة لأمراض الحصبة والكوليرا وشلل الأطفال، ما يشكّل "خطراً بيولوجياً هائلاً".

وأضاف "لقد أخرجوا كل التقنيين من المختبر الذي بات حاليا بالكامل تحت سيطرة مجموعة من المقاتلين الذين يتخذونه كقاعدة عسكرية".

اعتداء على قطاع الصحة

الى ذلك، أكدت منظمة الصحة العامة أنها وثّقت 14 اعتداء على قطاع الصحة منذ بدء المعارك في 15 نيسان/أبريل، ما أدى الى مقتل ثمانية أشخاص وإصابة شخصين بجروح.

وشددت على أن "الاعتداءات على الرعاية الصحية مدانة ويجب أن تتوقف".

وأشارت المنظمة الى أن المعارك أدت الى مقتل 459 شخصا وإصابة 4072 بجروح، موضحة أن هذه الحصيلة مستقاة من وزارة الصحة السودانية، ولم تتمكن المنظمة الأممية من التحقق منها.