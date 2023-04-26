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مدريد: أكد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الأربعاء في مدريد أن "تحديد الطرف المحق" في النزاع بين روسيا وأوكرانيا "لا يفيد في شيء"، مؤكداً أن مفاوضات السلام لها الأولوية.

وقال الرئيس البرازيلي الذي يزور اسبانيا في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز "لا يفيد أبدا تحديد الطرف المحق والطرف الخاطىء (..) ما يجب القيام به هو إنهاء هذه الحرب".