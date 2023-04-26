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إيلاف من الرباط: حطت صباح اليوم الأربعاء بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء أول طائرة للخطوط الملكية المغربية تقل على متنها 130 من المواطنين المغاربة قادمة من السودان بعد تدهور الأوضاع الأمنية في هذا البلد.

وجرت عملية نقل المواطنين المغاربة تنفيذا لتعليمات أعطاها الملك محمد السادس لتأمين عودة المواطنين المغاربة وعائلاتهم إلى أرض الوطن في أحسن الظروف.

وكان بيان صدر الإثنين عن وزارة الخارجية المغربية قد قال إنه على إثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها جمهورية السودان، وتدهور الأوضاع الأمنية فيها، أعطى الملك محمد السادس تعليماته لتأمين عودة المواطنين المغاربة من هذا البلد.

وأوضح البيان أن مصالح سفارة المملكة المغربية بالسودان، قامت في مرحلة أولى، بتنظيم قافلة برية انطلاقا من العاصمة الخرطوم في اتجاه مدينة بورت سودان، استفاد منها أكثر من 200 من المواطنين المغاربة المقيمين بالسودان أو الذين تزامن وجودهم في هذا البلد مع هذه الظرفية الداخلية الصعبة، مشيرا إلى أن القافلة البرية وصلت بسلام إلى مدينة بورت سودان.

واعطى العاهل المغربي ،يضيف البيان، تعليماته لتنظيم جسر جوي، بتنسيق مع الخطوط الملكية المغربية، لتأمين عودة المواطنين المغاربة وعائلاتهم إلى أرض الوطن في أحسن الظروف.

ويشهد السودان منذ 5 أبريل الجاري اشتباكات دامية بين عناصر الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومناطق أخرى بالبلاد مخلفة وراءها حتى الآن عددا من الضحايا والجرحى.