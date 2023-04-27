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طهران: أبدت إيران تفاؤلها الأربعاء بقرب اتمام عملية تبادل سجناء مع بلجيكا تتيح إطلاق عامل الإغاثة البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل لقاء الدبلوماسي الإيراني أسدالله أسدي، غير أنّ بروكسل سارعت الى نفي ذلك.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية مسعود ستايشي خلال مؤتمر صحافي إنّ "الاتفاق على نقل محكوم عليهم بين إيران وبلجيكا تمّ إبرامه ووضع اللمسات الأخيرة عليه".

وأضاف "إن شاء الله، سيجري هذا الأمر"، من دون إضافة المزيد من التفاصيل.

بلجيكا تنفي

الا أن بلجيكا سارعت الى نفي قرب حصول تبادل من هذا النوع.

وقال مصدر حكومي بلجيكي لوكالة فرانس برس "ننفي الأنباء عن إفراج محتمل عن أوليفييه فانديكاستيل".

وأتى ذلك بعد تنديد وزيرة الخارجية حجّة لحبيب بـ"الابتزاز والتلاعب والتضليل" الذي تمارسه طهران.

كما اتهم وزير العدل البلجيكي فينست فان كويكنبورن، إيران في تغريدة عبر "تويتر"، بالرغبة في "زرع الارتباك" في هذا الملف "الحسّاس جداً".

وتأتي تصريحات المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية بعد عدّة تبادلات في الأسابيع الأخيرة بين السلطات البلجيكية والإيرانية.

وكان أوليفييه فانديكاستيل (42 عاماً) اعتقل في 24 شباط/فبراير في طهران، ثمّ حُكم عليه بالسجن 40 عاماً بتهمة "التجسّس"، حسبما أفادت السلطات الإيرانية في كانون الثاني/يناير.

كذلك، حُكم عليه بـ74 جلدة، بعد محاكمة وصفتها كلّ من أسرته والسلطة التنفيذية البلجيكية بأنّها "غير منصفة".

تبادل السجناء

وأقر البرلمان البلجيكي في تموز/يوليو 2022، معاهدة لتبادل السجناء مع إيران، ترى فيها الحكومة فرصة لإطلاق فانديكاستيل.

ويمهّد هذا النص، الذي دخل حيّز التنفيذ في 18 نيسان/أبريل، الطريق أمام تسليم الدبلوماسي أسدالله أسدي إلى طهران.

وكان حُكم على أسدي في العام 2021 بالسجن 20 عاماً لإدانته بـ"محاولات اغتيال إرهابية" من خلال التخطيط لاستهداف اجتماع للمعارضة الإيرانية في فرنسا في العام 2018.

وكشفت لحبيب الأربعاء خلال جلسة في البرلمان البلجيكي، عن أن إيران طلبت تسلّم أسدي، بعد أسبوع من إعراب بلجيكا عن رغبتها في عودة فانديكاستيل إلى وطنه.

ولم تقدّم الوزيرة أي تفاصيل بشأن شروط التبادل المحتمل.

وأوضحت أن هذا الملف يتعلق "بأمن بلجيكا، ولكن أيضًا على نطاق أوسع بأمن شركائنا الأوروبيين".

عشرات المحتجزين

وتحتجز إيران عشرات المواطنين التابعين لدول غربية ويؤكد داعموهم أنهم أبرياء وأن طهران تستخدمهم كوسيلة ضغط وأداة لإجراء عمليات لتبادل السجناء.

وجددت عائلة فانديكاستيل خلال الشهر الحالي التحذير من أنه يعاني "مشكلات صحية" تعرّض حياته للخطر، ونددت باحتجازه في عزلة تامة من دون إمكانية الحصول على رعاية صحية.

وقالت حجّة لحبيب "نبذل قصارى جهدنا حتى يتمكن من تلقي زيارة سريعة من طبيب يتحدث لغة يفهمها ليعالج ويحصل على أدوية فعالة".