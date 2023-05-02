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إيلاف من لندن: اكتشفت الشرطة الهولندية، التي ألقت القبض على رجل للاشتباه في قيادته تحت تأثير الكحول، أن لديه رخصة قيادة تسميه "بوريس جونسون".

وتضمنت الوثيقة الأوكرانية المزيفة صورة لرئيس الوزراء البريطاني السابق، بالإضافة إلى تاريخ ميلاده الصحيح في 19 يونيو 1964. ومع ذلك فهي صالحة حتى ديسمبر في عام 3000.

وقال متحدث باسم الشرطة الهولندية إن سيارة اصطدمت بعمود بالقرب من جسر في مدينة غرونينجن الشمالية بعد وقت قصير من منتصف ليل الأحد.

ووجد الضباط السيارة مهجورة لكنهم اكتشفوا فيما بعد السائق واقفا على جسر إيما.

وقال المتحدث باسم الشرطة ثيجس دامسترا لوكالة الأنباء الفرنسية إن "الشخص لم يستطع التعريف بنفسه ورفض إجراء اختبار لتحليل التنفس".

وأضاف: "في داخل السيارة ، عثرت الشرطة على رخصة قيادة مزورة تخص بوريس جونسون.

