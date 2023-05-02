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موسكو: خرج قطار شحن روسي عن مساره الثلاثاء في بريانسك المتاخمة لأوكرانيا جراء انفجار "عبوة ناسفة" زرعت على السكة، وفق ما أعلن حاكم المنطقة.

وقال حاكم بريانسك ألكسندر بوغوماز "انفجرت عبوة ناسفة غير محددة قرب محطة قطار سنيزيهستاكايا".

وأضاف أنه "نتيجة للحادث، خرجت قاطرة وعدة عربات من القطار عن المسار".

يأتي ذلك غداة خروج قطار مشابه عن مساره في نفس المنطقة.

تقع المحطة على بعد كيلومترين خارج مركز بريانسك، فيما وقع الانفجار الاثنين قرب أونتشا غير بعيد عن الحدود الأوكرانية.

من جهتها، أصدرت شركة السكك الحديد العامة الروسية بياناً قالت فيه إن القطار خرج عن مساره بسبب "تدخل أشخاص غير مصرح لهم في أعمال النقل بالسكك الحديد".

ولم تذكر الشركة وقوع انفجار، لكنها أوضحت أن الحادث وقع في الساعة 19,47 بالتوقيت المحلي (16,47 ت غ).

وأضافت الشركة أن القاطرة الأمامية للقطار و"حوالى 20 عربة" خرجت عن مسارها وأن حركة القطارات في المنطقة توقفت.

وردت تقارير عديدة عن أعمال تخريب في السكك الحديد الروسية منذ أن شنت موسكو هجومها على أوكرانيا، لكن سجلت للمرة الأولى هذا الأسبوع هجمات بهذا الحجم.