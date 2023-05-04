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إيلاف من لندن: أكدت المملكة المتحدة التزامها بالعمل مع جميع البلدان لتعزيز السلام والأمن والتنمية، داعية لاستعادة الحقيقة والثقة اللازمتين لتحقيق هذه الأهداف.

وجاءت الدعوة البريطانية في بيان للسفيرة باربرا وودوارد في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الأربعاء، حول بناء السلام والحفاظ على السلام.

وهنأت المندوبة البريطانية سويسرا على توليها رئاسة مجلس الأمن، وأكدت دعم المملكة المتحدة الكامل لهذه الرئاسة.

وقالت: من المناسب أن تبدأ دولة جان جاك روسو رئاستها لمجلس الأمن بحدث حول أهمية الثقة والعقد الاجتماعي. اعتقاد هذا الفيلسوف السويسري بأن الناس لا يمكنهم تجربة الحرية الحقيقية إلا في مجتمع يضمن حقوق ورفاهية مواطنيه لا يزال يتردد صداها بعد أكثر من قرنين ونصف.

وقد وجد تبجيل روسو للحكومة بموجب القانون موطنًا طبيعيًا في هذه القاعة وفي ميثاق الأمم المتحدة.

المؤسسات الوطنية

ونوهت السفيرة وودوارد إلى أن الثقة في المؤسسات الوطنية والدولية أمر أساسي لشرعيتها ونسيج المجتمع كما سمعنا اليوم. ومع ذلك ، فقد تم اختبار الثقة في كليهما بشدة. وقالت إننا نواجه اليوم تحديات معقدة ومترابطة للسلام والأمن والتنمية. وللتغلب على هذه ، علينا إعادة بناء تلك الثقة.

وتابعت قائلة: ينبغي أن تتناغم المذكرة المفاهيمية السويسرية معنا جميعًا: فالدماج هو المفتاح لبناء مجتمعات مسالمة ؛ توفر الأطر المعيارية العالمية حواجز الحماية للنظام السلمي ؛ والحقائق والحقيقة والشفافية ضرورية لتمكين الثقة. هذه العناصر هي جوهر أجندة الحفاظ على السلام.



استباق المخاطر

وتساءلت السفيرة البريطانية: كيف يمكننا البناء على ذلك؟ وتابعت: هنا أردد وأؤكد على ثلاثة مواضيع سمعناها بالفعل اليوم.

أولاً، يمكن للمجلس ومنظومة الأمم المتحدة بذل المزيد من الجهد لاستباق المخاطر وتعبئة المساعدة متعددة الأطراف في وقت مبكر. سيؤدي تسخير التقنيات الجديدة إلى إحداث ثورة في الطريقة التي نفهم بها ديناميكيات الصراع ، مما يمكننا من تجاوز الأزمات وتخفيف المعاناة البشرية. يجب علينا رعاية الثقة والتعاون اللازمين لتحقيق ذلك.

ثانيًا، يجب أن نستخدم النطاق الكامل لأدوات بناء السلام من أجل استجابات أكثر تكاملًا وتماسكًا. يمكن لصندوق بناء السلام ولجنة بناء السلام دعم استراتيجيات الوقاية التي تقودها البلدان وتمكين البلدان من بناء الثقة والشراكات اللازمة لدفع مسارات السلام والتنمية.



ثالثًا، وهو أمر حاسم لبناء الثقة والحفاظ على السلام ، هو التزامنا الجماعي بأجندة المرأة والسلام والأمن. نحن بحاجة إلى ترجمة التزاماتنا إلى أفعال ، وتعزيز الإدماج الكامل والهادف للمرأة في صنع القرار وعمليات السلام والتنمية.

