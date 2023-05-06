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واشنطن: هنأ الرئيس الأميركي جو بايدن في تغريدة على تويتر السبت الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا بتتويجهما مشيدًا بـ"الصداقة الطويلة" بين الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقال بايدن إن "الصداقة الطويلة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مصدر قوة لشعبينا"، مؤكداً أنه "فخور" بأن زوجته جيل مثلت الولايات المتحدة في الحفل الذي أقيم في لندن.