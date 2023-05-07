قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من لندن: اعترف حزب المحافظين البريطاني صاحب الإغلبية في البرلمان، بالهزيمة في الانتخابات المحلية، فيما حزب العمال المعارض الذي تفوق قال إن "الأفضل لم يأت بعد".

وعلى وقع تداعيات ونتائج تصويت يوم الخميس، وانتظار معركة الانتخابات العامة في 2025، أقرت وزيرة الثقافة لوسي فريزر بوجود "غضب وإحباط" من الحكومة على عتبة الباب، بينما قال وزير الصحة في حكومة الظل إن حزبه "واثق لكنه غير راضٍ".

واعترفت وزيرة الثقافة بأن نتائج الانتخابات المحلية كانت "غير جيدة" بالنسبة للمحافظين ، لكنها أصرت على أن رئيس الوزراء ريشي سوناك "بدأ في تقديم النتائج بطريقة هادئة للشعب البريطاني".

خسارة المحافظين

وخسر حزب المحافظين الذي يتزعمه ريشي سوناك، أكثر من ألف مقعد في الانتخابات المحلية، بعد أن ذهب الناخبون إلى صناديق الاقتراع في جميع أنحاء إنكلترا، حيث صار حزب العمال المعارض يتولى منصب أكبر حزب في الحكومة المحلية لأول مرة منذ أكثر من 20 عامًا.

وقالت وزيرة الثقافة المحافظة لـ(سكاي نيوز) يوم الأحد إن الناس "غاضبون ومحبطون" من الحكومة ، ويجدون أن ارتفاع تكاليف المعيشة "صعب".

لكنها ألقت باللوم على الفترة الطويلة التي قضاها حزب المحافظين في الحكومة ، وتأثير الوباء وتداعيات حرب أوكرانيا على الأداء الانتخابي السيئ ، بدلاً من سوناك وسياساته.

وقالت فريزر: "إنني أدرك تمامًا أننا مررنا بسنوات قليلة صعبة حقًا". "[لكن] أعتقد أن رئيس الوزراء، الذي ظل في منصبه لمدة ستة أشهر، يعيد البلاد إلى مسارها الصحيح ويعمل على تحقيق أهدافها، وأعتقد أننا بدأنا نكتسب ثقة الجمهور البريطاني."



العمال "واثقون"

في غضون ذلك، قال ويس ستريتينغ من حزب العمال المعارض إن حزبه "واثق لكنه غير راضٍ" بعد نتائج يوم الخميس، والتي شهدت حصولهم على أكثر من 500 مقعد والسيطرة على 22 مجلساً آخر.

وقال وزير الصحة في حكومة الظل العمالية: "أعتقد أن هذه النتائج تشير بالفعل إلى تقدم هائل تم إحرازه تحت قيادة [السير] كير ستارمر. لقد غير حزب العمل - الآن لديه جلسة استماع ليتمكن من تغيير البلد. ولكن هناك المزيد للقيام به."

ووعد ستريتنغ بأن حزب العمال سيحدد المزيد من "مهامه" الكبيرة في الأسابيع المقبلة ، بما في ذلك خططه لمعالجة القضايا في هيئة الصحة العامة والتعليم.

لكن بينما أصر على أن حزب العمال "سيفوز في الانتخابات العامة المقبلة" ، لم يستبعد زير صحة الظل الدخول في ائتلاف مع الديمقراطيين الأحرار عندما تم الضغط عليه ، وبدلاً من ذلك قال إنه "لا يرضي الاحتمال".

وأضاف وزير الظل: "هذه عملية وليست حدثًا. لسنا في الوجهة النهائية بعد فيما يتعلق بالانتخابات العامة".

وحقق حزب الديمقراطيين الأحرار ليلة ناجحة يوم الخميس أيضًا ، حيث حصلوا على أكثر من 400 مقعد وسيطروا على 12 مجلسًا إضافيًا تحت أحزمتهم.

ومن جهتها، قالت نائبة زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار ديزي إنها كانت "مجموعة قياسية من نتائج الانتخابات بالنسبة لنا ، وتتجاوز حقًا كل توقعاتنا".

ولم تستبعد كوبر أيضًا الدخول في حكومة ائتلافية مع حزب العمال ، وبدلاً من ذلك قالت: "كل ما نقوم به من الآن وحتى الانتخابات العامة سيكون حول التركيز على انتخاب النائب الديمقراطي".



النتائج النهائية

وإلى ذلك، كانت الإحصائيات النهائية من أصوات هذا الأسبوع أظهرت أن حزب العمال حصل على 2652 مقعدًا عبر السلطات المحلية ، بزيادة 528 مقعدًا ، والمحافظون بـ 2287 مقعدًا ، بانخفاض 1064 ، والديموقراطيون الليبراليون بـ 1615 مقعدًا ، بزيادة 407.

وجاءت انتصارات حزب العمال في مناطق المعركة الرئيسية التي كان الحزب يستهدفها ، بما في ذلك ميدواي في كينت وسويندون في الجنوب الغربي ، وكذلك مجالس الجدار الأحمر مثل ستوك أون ترينت.

وفي غضون ذلك ، فقد حزب المحافظين السيطرة على 49 مجلسًا ، بما في ذلك ساري هيث وستافوردشاير مورلاندز ووسط بيدفوردشير.

كما أمضى حزب الخضر أيضًا ليلة سعيدة ، حيث أضاف 241 مقعدًا إلى إجمالي مقاعدهم ، ليصل العدد إلى 481 ، وفاز بأغلبية مطلقة في المجلس لأول مرة.

الأكثر شعبية

وقال البروفيسور مايكل ثراشر ، محلل الانتخابات في (سكاي نيوز) ، إنه بناءً على تحليل التغيير في حصة التصويت عبر 1500 جناح ، كان حزب العمل هو الحزب الأكثر شعبية بنسبة 36٪ ، وحصة المحافظين 29٪ ، والديمقراطيين الديمقراطيين بنسبة 18٪ والآخرين بنسبة 17٪. .

وإذا تمت ترجمة نتائج هذا الأسبوع إلى انتخابات عامة وطنية، فسيكون حزب العمال في طريقه ليصبح أكبر حزب في المرة القادمة التي يذهب فيها البلد إلى صناديق الاقتراع - حيث حصل على 95 مقعدًا ليصبح المجموع الكلي 298.

ولكن في حين أن هذا الرقم سيكون أعلى رقم منذ فوز حزب العمال في الانتخابات العامة لعام 2005 ، فإنه سيظل أقل بـ 28 من الأغلبية الإجمالية.

