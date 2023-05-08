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إيلاف من لندن: قال العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث إن دعم الأمة كان "أعظم هدية تتويج ممكنة". وكانت جرت مراسيم تتويجه في احتفالات مهيبة يوم السبت.

ومع انتهاء عطلة نهاية الأسبوع، وجه الملك تشارلز الثالث رسالة مكتوبة لمواطنيه، قال فيها: "نشكركم كل واحد". وتعهد الملك والملكة كاميلا في الرسالة بإعادة تكريس حياتهما للخدمة.

وقال الملك، في الرسالة الموقعة باسم "تشارلز آر"، إنه وكاميلا يقدمان "خالص الشكر والصادق لكل من ساعد في جعل هذه المناسبة الخاصة".

وأضاف: "أن نعرف أننا نحظى بدعمكم وتشجيعكم ، وأن نشهد على لطفكم المعبر عنه بعدة طرق مختلفة ، كان أعظم هدية تتويج ممكنة ، لأننا الآن نعيد تكريس حياتنا لخدمة شعب المملكة المتحدة. ، العوالم والكومنولث ".

صور

وتم نشر صور رسمية للملك والملكة في اختتام هذه المناسبة.

وتم عرض الملك بملابسه الرسمية الكاملة، مرتديًا تاج الدولة الإمبراطوري ، ممسكًا الجرم السماوي والصولجان بصليب، ويرتدي سترة أرجوانية ملكيّة ورداء التركة، جالسًا على كرسي العرش في غرفة العرش في قصر باكنغهام.

وتم تصوير الملكة جنبًا إلى جنب مع الملك، ولكن أيضًا في صورة منفردة. وكانت ترتدي تاج الملكة ماري، مع قطار من رداءها المطرز المطرز أمامها.

كما ظهرت العائلة الملكية العاملة - أمير وأميرة ويلز، وعائلة إدنبرة الأمير إدوارد وزوجته صوفيا، والأميرة الملكية آن، وزوجها نائب الأدميرال السير تيم لورانس ، ودوق كنت ، ودوق ودوقة غلوسيستر والأميرة ألكسندرا، في صورة فوتوغرافية أثناء وقوفها مع الملك والملكة.

وقام بالتقاط الصور التي وزتعها قصر باكنغهام، المصور هوغو برناند.

كما أشاد الملك بـ "عدد لا يحصى من الأشخاص الذين بذلوا وقتهم وتفانيهم لضمان أن تكون الاحتفالات في لندن وويندسور وأماكن أخرى سعيدة وآمنة وممتعة قدر الإمكان".

