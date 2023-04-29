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إيلاف من لندن: نشر قصر باكنغهام ثلاث صور حديثة للملك تشارلز الثالث والملكة القرينة قبل أسبوع من عطلة نهاية الأسبوع التي ستجري خلالها احتفالات التتويج.

كما تم الكشف عن تفاصيل التقسيم الجديد الذي سيحيط الملك خلال الاحتفال، وتتميز شاشة التقسيم بتصميم مطرز للرسام إيدان هارت احتفالاً بدول الكومنولث، وهو عبارة عن لوحة على شكل شجرة باسم "عائلة الأمم".

والتقط هوغو بيرنارد أحدث صور للملك تشارلز الثالث، والملكة القرينة، والتي تم تصويرها في غرفة الرسم الزرقاء في قصر باكنغهام، وهو ذات المصور الذي التقط أيضًا صور زفاف تشارلز وكاميلا في عام 2005.

تفاصيل الصور

وتم التقاط الصور الجديدة الشهر الماضي، كما تم تصوير الملك وكاميلا معًا وكذلك بشكل فردي. ففي الصورة المشتركة ، يقف الزوجان جنبًا إلى جنب أمام صورة للملك جورج الخامس مرسومة بعد فترة وجيزة من تتويجه في يونيو 1911.

وفي الصورتين الأخريين، يجلس الملك والملكة كل على حدة: تشارلز على كرسي بذراعين من الخشب المذهب والحرير يعود تاريخه إلى عام 1829 ، بينما كانت كاميلا في كرسي بذراعين من الخشب المذهب والحرير منذ عام 1812.

كما تظهر صورة أخرى نشرها القصر الملك تشارلز في شهادة الثانوية العامة بجامعة كامبريدج. وشاركت كلية ترينيتي حيث درس الملك لمدة ثلاث سنوات ، صورة الملك كأمير يبلغ من العمر 18 عامًا ، التقطت في أكتوبر 1967.

عائلة الأمم

وبالنسبة لشاشة الاحتفال، استوحى السيد هارت الإلهام من نافذة الزجاج الملون من احتفال اليوبيل الذهبي لجلوس الملكة الراحلة على العرش، في الدير الملكي في قصر سانت جيمس، والتي تصور "عائلة الأمم" على أنها شجرة، عند إنشاء هذا التقسيم.

وتظهر اللوحة الرئيسية للشاشة ، التي ستواجه المصلين والمحتفلين في كنيسة وستمنستر آبي، شجرة عليها أسماء الدول الأعضاء الـ 56 في الكومنولث المطرزة على أوراق فردية.

وكانت الملكة إليزابيث الثانية استخدمت مظلة فقط خلال تتويجها عام 1953 ، لكن الملك تشارلز سيُحاط من ثلاث جهات بواسطة الشاشة المركزية المزخرفة وشاشتين أخريين على كلا الطرفين.

وقبل أن يتوج رئيس أساقفة كانتربيري الملك تشارلز، سيقوم جاستن ويلبي بدهن الملك عن طريق وضع علامة الصليب على يده وصدره ورأسه بالزيت المقدس.

وهذا الزيت - الميرون - مصنوع من الزيتون المقطوع على جبل الزيتون في القدس، وقد كرسه بطريرك القدس ورئيس الأساقفة الأنجليكاني في القدس في مارس/آذار الماضي.

