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إيلاف من لندن: نشرت وسائل الإعلام البريطانية، اليوم الثلاثاء، صورًا مسربة تحت جنح ليل الإثنين حتى مطلع فجر اليوم الثلاثاء، لـ(بروفات) موكب تتويج الملك تشارلز الثالث يوم 6 مايو.

وكانت عدسات المصورين، تتابع ما شهدته شوارع محيط وستمنستر وقصر باكنغهام الملكي الهادئة الوادعة، بعض التدريبات والتجارب الأولية لموكب التتويج الملكي.

احتفالات 3 أيام

سيتم تتويج، كما هو معلن، يوم السبت 6 مايو 2023 ، لكن الاحتفالات ستقام طوال عطلة نهاية الأسبوع، بما في ذلك المواكب والحفلة الموسيقية ووجبات الغداء على مستوى المملكة المتحدة.

وخلال البروفات، سار مئات العسكريين تتقدمهم فرقة الخيالة في الطريق البالغ طوله 1.3 ميل والذي سيقطعه الملك تشارلز من قصر باكنغهام إلى وستمنستر أبي في 6 مايو.

سار مئات من العسكريين في شوارع لندن الهادئة ، حيث جرت البروفة الأولى لتتويج الملك في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

وحسب مخطط مسار موكب التتويج، سيمر الملك تشارلز الثالث والملكة القرينة كاميلا، من وإلى وستمنستر آبي حيث تجري مراسم التتويج، عبر ساحة البرلمان على طول طريق مباني الحكومة (وايت هول) حول ميدان الطرف الأغر Trafalgar، عبر قوس أدميرالتي Admiralty Arch وأسفل شارع المول المؤدي إلى قصر باكنغهام.

ويمتد مسار الموكب إلى 1.3 ميل فقط، أي ربع طول رحلة الملكة الراحلية الاحتفالية التي تبلغ خمسة أميال والتي مرت عبر بيكاديللي وشارع أكسفورد وشارع ريجنت حيين تم تتويجها في عام 1953.

عربتا الموكب

وسيسافر الملك والملكة القرينة خلال الموكب على متن عربة اليوبيل الماسي، في طريق الذهاب لمقر التتويج في كنيسة وستمنستر آبي، وفي العودة على متن العربة الذهبية البالغ عمرها 260 عاما.

ومن المعروف أن أكثر من 6000 من أفراد القوات المسلحة البريطانية وما يقرب من 400 فرد من القوات المسلحة من 35 دولة على الأقل من دول الكومنولث سيشاركون في الاحتفال التاريخي، مما يجعله أكبر عملية احتفالية عسكرية منذ 70 عامًا.

