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إيلاف من لندن: أعلن قصر باكنغهام أن الأمير هاري سيحضر حفل تتويج الملك تشارلز الثالث، لكن زوجته ميغان ستبقى في كاليفورنيا مع أطفالهما.

وعبر القصر الملكي في بيان عن سروره تأكيد حضور الأمير هاري دوق ساسكس سيحضر قداس التتويج في وستمنستر أبي يوم 6 مايو "وستبقى دوقة ساسكس في كاليفورنيا مع الأمير آرتشي والأميرة ليليبت."

وحسم إعلان حضور الأمير هاري، الذي كشف عن علاقته المضطربة مع العائلة الملكية في فيلمه الوثائقي المثير للجدل والسيرة الذاتية (سبير)، شهورًا من التكهنات حول ما إذا كان الزوجان سيحضران يوم الملك الكبير.

اعترافات

وفي مذكرات هاري المثيرة للجدل، اعترف بتعاطي المخدرات بشكل منتظم وكشف عن إحباطه من عائلته.وزعم أن شقيقه ويليام ، أمير ويلز الآن، أطاح به أرضًا بعد أن وصف دوقة ساسكس بأنه "صعب" و "فظ" و "كاشط".

وادعى الدوق أن والده ، الملك الآن ، وضع مصالحه الخاصة فوق مصالح هاري وكان يشعر بالغيرة من ميغان وكيت، وأن الملكة ضحت به على "مذبح العلاقات العامة الخاصة بها".

وعلى صلة، أصدرت مؤسسة أرتشويل الخيرية التابعة لهاري وميغان بيانًا شبه مطابق لقصر باكنغهام يؤكد أن الدوق سينضم إلى الضيوف في حفل التتويج.

وقال متحدث: "سيحضر دوق ساسكس حفل التتويج في وستمنستر أبي يوم 6 مايو. ستبقى دوقة ساسكس في كاليفورنيا مع الأمير آرتشي والأميرة ليليبت".