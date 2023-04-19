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إيلاف من لندن: كشف النقاب عن أن صليباً يحتوي على "شظايا استخدمت في صلب المسيح" سيقود في موكب تتويج عاهل بريطانيا الملك تشارلز الثالث.

وقالت تقارير إن بابا الفاتيكان فرانسيس، أهدى قطعتين من الصليب الحقيقي، الذي يقال إنه الصليب المستخدم في صلب السيد المسيح، للملك تشارلز الثالث بمناسبة حفل تتويج الأخير الذي يقام في 6 مايو المقبل.

وحسب صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، تم تشكيل كلتا القطعتين على شكل صلبان، أحدهما بحجم 1 سم والآخر 5 مم، ويتم وضعهما في صليب فضي أكبر خلف حجر كريم من الكريستال الوردي بحيث يمكن رؤيتهما عن قرب فقط.

تشكيك البروتستانت

وقيل إن الصليب الحقيقي هو ما وضع عليه يسوع المسيح أثناء صلبه، حيث قيل أن العديد من الكنائس الكاثوليكية في جميع أنحاء العالم بها شظايا في مكانها ، بينما يشكك البروتستانت عمومًا في صحة الآثار.

وتم دمج قطع صغيرة من الخشب مما يعتقد البعض أنه الصليب الحقيقي الذي صلب عليه يسوع في صليب سيقود موكب تتويج الملك تشارلز.

وقال التقرير إن القطعتين اللتين أهديتها للملك تشارلز من قبل البابا، وتم تثبيتها في صليب ويلز، سيتم نقلها إلى كنيسة وستمنستر الشهر المقبل، حيث تجري مراسم التتويج.

3 صلبان

وتقول الأسطورة أن والدة الإمبراطور الروماني قسطنطين اكتشفت مخبأ ثلاثة صلبان في وقت ما بين 326 م و 328 م ، قيل أن إحداها يحمل اسم يسوع.

وتمت مشاركة أجزاء من الصليب بين المنظمات الكاثوليكية في جميع أنحاء العالم ، بينما تشكك الكنائس البروتستانتية إلى حد كبير في أصالتها.

وكان تم إهداء صليب ويلز من تشارلز الثالث للكنيسة في ويلز، وسوف يبارك من قبل رئيس أساقفة ويلز ، أندرو جون ، في قداس في لاندودنو اليوم الأربعاء، وعندما يصل إلى لندن، سيتم تقاسمه بين الأنجليكانيين والكنائس الكاثوليكية.

وتم صنع صليب ويلز من السبائك الفضية المعاد تدويرها، والتي كانت قدمتها دار سك العملة الملكية في جنوب ويلز، وتشمل عمودًا من الأخشاب الويلزية المفاجئة، والأردواز الويلزي.

كن مبتهجا

وتقول الكلمات من عظة القديس داود الأخيرة مكتوبة باللغة الويلزية: "بيدوتش لوين. كادوش إي ففيد. غونوتش إي بيتاو بيشين" (وتتُرجم على النحو التالي: "كن مبتهجًا. حافظ على الإيمان. افعل الأشياء الصغيرة").

وتشكل السمة المميزة الكاملة ورأس النمر جزءًا من العنصر الفضي، وقد طبقهما الملك تشارلز بنفسه في نوفمبر الماضي. وقال رئيس الأساقفة أندرو: "يشرفنا أن جلالة الملك قد اختار الاحتفال بالذكرى المئوية لنا بصليب جميل ورمزي. تصميمه يتحدث عن إيماننا المسيحي وتراثنا ومواردنا والتزامنا بالاستدامة".

وأضاف: "نحن مسرورون أيضًا ، أن أول استخدام له سيكون لتوجيه أصحاب الجلالة الملك تشارلز وكاميلا إلى كنيسة وستمنستر في خدمة التتويج."

هبة مقدسة

ومن جهته، قال رئيس أساقفة الروم الكاثوليك في كارديف وأساقفة مينيفيا، مارك أوتول: "بفرح عميق نحتضن هذا الصليب ، الذي قدمه الملك تشارلز بلطف، والذي يحتوي على ذخيرة من الصليب الحقيقي، إنها هبة مقدسة بسخاء".

وأضاف: "إنها ليست فقط علامة على الجذور المسيحية العميقة لأمتنا ، ولكنني متأكد من أنها ستشجعنا جميعًا على محاكاة حياتنا على المحبة التي أعطاها لنا مخلصنا ، يسوع المسيح. ونتطلع إلى تكريمها ، ليس فقط في مختلف الاحتفالات المخطط لها ، ولكن أيضًا في المكان الكريم الذي ستجد فيه موطنًا دائمًا".

وفي الأخير، قال المصمم والمنتج مايكل لويد: "لقد سمحت لي لجنة التتويج الملكي بالتعمق في الألف عام الماضية من الإيمان والتاريخ. الآن، مع أكثر من 267 ألف ضربة بمطرقة ، خرج الصليب من الصفائح الفضية غير الحية، وأنا سعيد سيتم استخدامه كجزء من خدمة التتويج في يوم 6 مايو".