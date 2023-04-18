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إيلاف من لندن: خيمت على التجهيزات للاحتفالات الضخمة بمناسبة تتويج الملك تشارلز الثالث، حكاية البيرة المهجورة التي فقدت في المخازن وكان مقررًا أن تباع مع احتفالات تتويج الملك إدوارد الثامن قبل تنازله.

وكانت البيرة البالغة من العمر 86 عامًا قد تم تخزينها بعد تنازل إدوارد عن العرش قبل تتويجه وأعيد اكتشافها في عام 2011 أثناء أعمال تجديد أقبية مصنع الجعة "غرين كينغ" (Greene King).

وعُلم أنه سيتم بيع مجموعة نادرة من البيرة المخمرة للاحتفال بـ"التتويج المشؤوم" للملك إدوارد الثامن في مزاد خيري، بعد فقدها في المخازن لعقود.

بحسب تقرير لقناة "سكاي نيوز" البريطانية، تم ترك زجاجات البيرة، التي صنعت في الأصل للاحتفال بتتويج إدوارد في عام 1937، في أقبية البيرة بعد أن تنازل عن العرش ليتزوج من المطلقة الأميركية واليس سيمبسون.

وكان تم التتويج في مايو من ذلك العام، لكن شقيقه الأصغر، جورج السادس، هو الذي توِّج بدلاً منه. لذلك لم يتم استخدام مجموعة "بيرة التتويج" التي تم تخميرها باستخدام الشعير والقفزات الإنجليزية خصيصًا للاحتفال بتتويج إدوارد.

الآن، سيتم بيع العديد من صناديق هذه البيرة بالمزاد العلني من قبل سلسلة حانات "غرين كينغ" (Greene King) قبل تتويج الملك تشارلز في 6 مايو.

وسيتم التبرع بالأموال التي تم جمعها من المزاد الى صندوق الامير الخيري The Prince's Trust، وهو مؤسسة خيرية أسسها تشارلز في عام 1976 - أمير ويلز آنذاك - لمساعدة أطفال المجتمعات المحرومة على تطوير المهارات الحياتية الأساسية.

بيرة التتويج

إلى جانب بيع البيرة التاريخية، ستقوم سلسة حانات "غرين كينغ" (Greene King) أيضًا بتطوير إصدار 2023 من "بيرة التتويج" (Coronation Ale)، والذي سيكون متاحًا في جميع أنحاء مجموعة من الحانات في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وقال جاك بالمر، رئيس مصنع الجعة في سلسلة حانات "غرين كينغ" (Greene King): "نحن نعرف القليل عن كونك ملكًا ولا شيء يضاهي حدثًا ملكيًا يجمع الأمة، حيث من المقرر أن يحتفل الآلاف من البريطانيين في جميع أنحاء المملكة المتحدة بتتويج الملك تشارلز الثالث في الحانة المحلية الخاصة بهم في الشهر المقبل".

وخلص بالمر إلى القول: "كنا نصنع الجعة منذ أكثر من 200 عام ونصنع أنواعًا خاصة من المشروبات، مثل مشروب عام 1937 وحفل التتويج لعام 2023، ما يعني أنه يمكننا التقاط لحظات من التاريخ لمشاركتها مع الأجيال القادمة".