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لندن: سيكون ليونيل ريتشي وكايتي بيري وأندريا بوتشيلي أبرز المشاركين في الحفلة الموسيقية التي تقام بمناسبة تتويج الملك تشارلز الثالث، على ما أفادت محطة "بي بي سي" الجمعة، ولوحظ تالياً غياب أي نجم بريطاني كبير.

كذلك يضم برنامج الحفلة التي ستقام بحضور نحو 20 ألف شخص في قصر وندسور بضواحي لندن، في اليوم التالي للتتويج، فرقة الفتيان "تايك ذات" من دون مؤسسها روبي ويليامز، وملحّن الموسيقي الكلاسيكية ألكسيس فرنش.

وأوضحت "بي بي سي" التي ستتولى نقل الحفلة أن الحدث "يحتفي بفصل جديد في تاريخ الأمة، من خلال مواضيع الحب والاحترام والتفاؤل، وبالأمم الأربع (التي تتألف منها المملكة المتحدة) وبمجتمعاتها والكومنولث".

وتشارك في الحفلة أيضاً جوقة مكوّنة من هواة ينتمون إلى فئات اجتماعية متنوعة، من بينهم عناصر إنقاذ بحري وسائقو سيارات أجرة وفرق ريغي، بالإضافة إلى جوقة عبر الإنترنت تضم أعضاء من الدول الأعضاء في الكومنولث، وهو تحالف دول كانت مستعمرات بريطانية سابقة.

وأكد البرنامج المُعلَن ما أوردته تقارير صحافية عن رفض النجوم البريطانيين الرئيسيين المشاركة في الحفلة، ومنهم إلتون جون وأديل وإد شيران وهاري ستايلز.

وكانت الحفلة التي أقيمت العام المنصرم أمام قصر باكنغهام بمناسبة مرور 70 عاماً على حكم إليزابيث الثانية شهدت مشاركة فرقتي "كوين"+آدم لامبرت و"دوران دوران" والمعنين أليشا كيز ورود ستيوارت وديانا روس، إضافة إلى تسجيل لإلتون جون.

إلاّ أن احتفالات تتويج تشارلز الثالث، وهي أول حدث من نوعه منذ تتويج إليزابيث عام 1953، لم تحظ إلى الآن بحماسة البريطانيين الذين يشعرون بالقلق من ارتفاع الأسعار الذي تسبب في أزمة اجتماعية خطيرة وشهدوا في عام واحد يوبيل إليزابيث الثانية في حزيران/يونيو الفائت ثم جنازتها في أيلول/سبتمبر.

وأظهر استطلاع أجراه معهد "يو غوف" نُشر الجمعة أن نحو ثلثي البريطانيين (64 في المئة) و 75 في المئة من الشباب غير مهتمين، لكنّ 46 في المئة أفادوا بأنهم سيحصرون النقل الحيّ أو يشاركون في بعض الاحتفالات المقررة (كحفلات الأحياء وسواها).

وتقام مراسم التتويج في 6 أيار/مايو في كاتدرائية وستمنستر في لندن بمشاركة نحو ألفَي مدعو، ويتوقع أن يستغرق ساعة، أي أنه سيكون أكثر تواضعا من مراسم تتويج إليزابيث الثانية التي استمر لأكثر من ثلاث ساعات وحضرها 8251 ضيفاً يمثلون129 دولة وإقليما.

ويحضر التتويج عدد من الملوك والقادة الأجانب، من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لكنّ الرئيس الأميركي جو بايدن سيتمثل بزوجته جيل، في حين أن الأمير هاري الذي لا يزال على خلاف مع العائلة المالكة، سيحضر من دون زوجته ميغن.