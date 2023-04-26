قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من لندن: هناك العديد من الكلمات التي يستخدمها الناس لوصف الملك تشارلز الثالث، محترم، عاطفي ، كريم، قوي، وربما الآن "حلو".

وقال تقرير لقناة (سكاي نيوز) إنه في الأيام التي سبقت تتويجه التاريخي في وستمنستر أبي الأسبوع المقبل، صنع تمثال نصفي بالحجم الطبيعي للملك من أكثر من 17 لترا من الشوكولاتة الذائبة.

ويزن الشكل السكرية أكثر من 23 كغم واستغرق تكوينه أربعة أسابيع.

فريق التصميم

وتم تصميمه من قبل فريق من صانعي الشوكولاتة وصانعي النماذج الذين خططوا بعناية لكيفية جعل عرض الملف الشخصي للملك يشبهه قدر الإمكان.

كما تمت إضافة أنواع مختلفة من الشوكولاتة من ماركة (سيليبريشن) للحلويات إلى أجزاء من التمثال النصفي.

ومن المتوقع أن يرتدي الزي الرسمي تشارلز عند التتويج هو نفسه الذي يبدو على التمثال، مع كتاف - نوع من قطع الكتف المزخرفة - مزينة بشوكولاتة باونتي سيلبريشن، ميلكي وي، وتويكس Twix و Milky Way و Galaxy و Bounty Celebrations.

وتم تم استخدام الشيكولاته مالتيسير تيزر Maltesers Teasers على الياقة، مع ميداليات على صدر التمثال تظهر الشوكولاتة بما في ذلك شيكولاته من نوع سنيكر Snickers.

وقامت شركة صناعة الشيكولاتة (جينيفر ليندزي كلارك Chocolatier Jennifer Lindsey-Clarke) ببناء هذا الابتكار ، والذي تم تصنيعه باستخدام ما يقرب من 2875 شوكولاتة ذائبة من شوكولاتة الاحتفالات.

وقالت إميلي أوين، كبيرة مديري العلامات التجارية في شوكلاتة سيلبريشنز Celebrations: "درس الفريق ساعات من لقطات الملك لالتقاط صورته الحقيقية والتشابه غريب."

في الأخير، فإن تمثال الملك تشارلز الثالث سيعرض في المقر الرئيسي لشركة (مارز ريغلي يو كيه Mars Wrigley UK) في ضاحية سلاو غربي لندن.

