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ستظهر صورة الملك تشارلز على جميع طوابع البريد الملكي المعتادة من الآن، مع بيع مخزون الطوابع التي كانت تظهر عليها الملكة الراحلة أولا.

ويتزامن صدور الطوابع الجديدة مع ارتفاع أسعار طوابع بريد الدرجتين الأولى والثانية.

فقد زادت يوم الاثنين تكلفة طوابع الدرجة الأولى بمقدار 15 بنسا ليصل سعر الطابع منها إلى 1.10 جنيها إسترلينيا، بينما ارتفعت تكلفة طوابع الدرجة الثانية بمقدار 7بنس ليصل إلى 75 بنسا.

ومجموعات طوابع التصميم الجديد، الذي يظهر رأس الملك بدون تاج معروضة للبيع الآن.

وستستخدم الصورة التي وافق عليها الملك شخصيا في جميع الطوابع النهائية، وهي الطوابع البريدية العادية وغير التذكارية. وظهرت صورته بالفعل على مجموعة خاصة تعرض زهور الحدائق الشعبية.

ولكن من غير المرجح أن تصبح الطوابع اليومية الجديدة قيد الاستخدام المنتظم لبعض الوقت.

وقالت متحدثة باسم هيئة البريد الملكية: "ستستمر مكاتب البريد وتجار التجزئة في بيع مخزونهم الحالي من الطوابع التي تصور جلالة الملكة إليزابيث الراحلة، وستزود بعد ذلك بالطوابع الجديدة عندما تنفد المخزونات الموجودة في مكاتب البريد".

وأضافت: "سيقلل هذا من الأثر البيئي والمالي لتغيير الملك على التصميم."

وتبيع هيئة البريد مجموعات من الطوابع الجديدة على موقعها على الإنترنت.

وتأثر التصميم الجديد بالصورة الشخصية القديمة للملكة إليزابيث، التي رسمها الفنان أرنولد ماشين في عام 1967.

ولا تحتوي صورة الملك على أي تاج أو رموز ملكية، على عكس العديد من سابقاتها، إذ غالبا ما تشتمل طوابع الملوك على صورة للتاج، والملكات يرتدين تاجا أو إكليلا.

ويعتمد التصميم على منحوتة نفذها الفنان مارتن جينينغز لعملات الملك تشارلز الجديدة، ثم عولجت الصورة بطريقة رقمية لتوضع على الطوابع.

وتتداول في الأسواق بالفعل عملة معدنية من فئة الخمسين بنسا عليها الصورة نفسها.

وأصبح الملك تشارلز سابع ملك يظهر على طوابع البريد، وكانت الملكة فيكتوريا هي الأولى في عام 1840، عندما عُرضت صورتها الشخصية على أول طابع بريد.

وبدأ ارتفاع أسعار طوابع البريد وسط موجة من ارتفاع أسعار الفواتير المنزلية للأسر.