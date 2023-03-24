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إيلاف من لندن: أعلن عن إلغاء زيارة الدولة الأولى للملك تشارلز الثالث في عهده بسبب اندلاع احتجاجات فرنسية واسعة النطاق على إصلاحات الرئيس إيمانويل ماكرون لسن التقاعد.

وبينما ستمضي زيارة الدولة إلى ألمانيا كما هو مخطط لها، قالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن الرحلة الرسمية ستؤجل لتتم في أقرب وقت ممكن.

وكان قصر باكنغهام قد أعلن في وقت سابق أن الملك تشارلز الثالث وكاميلا سيتوجهان إلى فرنسا ثم ألمانيا من 26 إلى 31 مارس في أول زيارة دولة إلى الخارج، "احتفاءً بالعلاقة" بين المملكة المتحدة وهذين البلدين.

وجاء تأجيل زيارة الملك تشارلز والملكة القرينة بعد أن اندلعت تظاهرات على مستوى البلاد بشأن التغييرات المخطط لها في المعاشات التقاعدية وتحولت إلى أعمال عنف.

بيان قصر باكنغهام

وقال بيان صادر عن قصر باكنغهام: "تم تأجيل زيارة الدولة التي يقوم بها الملك والملكة القرينة لفرنسا. ويتطلع أصحاب الجلالة بشدة إلى فرصة زيارة فرنسا بمجرد تحديد الموعد الملائم لتنفيذها".

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: "هذا القرار اتخذ بموافقة جميع الأطراف، بعد أن طلب الرئيس الفرنسي من الحكومة البريطانية تأجيل الزيارة".