قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من لندن: احتفل عاهل بريطانيا الملك تشالز بأول عيد أم له منذ وفاة الملكة من خلال نشر صورة مؤثرة لهما معا على إنستغرام. وتُظهر الصورة الملك كطفل صغير يقف في حضن والدته كشعاع للكاميرا.

كما نشرت الملكة القرينة كاميلا، صورة لها مع والدتها الراحلة، روزاليند شاند ، التي توفيت عام 1994. وإلى جانب الصور ، تم التعليق على المنشور: "إلى جميع الأمهات في كل مكان، وإلى أولئك الذين قد يفقدون أمهاتهم اليوم ، نحن نفكر فيك ونتمنى لك عيدًا خاصًا للأم".

وعانت والدة الملكة القرينة من هشاشة العظام لسنوات قبل وفاتها، وكذلك جدتها.

هشاشة العظام

وتنشط كاميلا بحماس لزيادة الوعي بالمرض ، وفي عام 2019 أسست الجمعية الملكية لهشاشة العظام واصفة الحالة بأنها "نادرًا ما يتم تشخيصها" و "نادرًا ما يتم مناقشتها".

وفي العام الماضي شجعت كبار السن على "اكتشاف الخطوات السهلة التي يمكننا جميعًا اتخاذها لتحسين صحة العظام طوال حياتنا".

ويؤثر المرض، الذي يضعف العظام ويسبب كسرها بسهولة أكبر ، على حوالي 3.5 مليون شخص في المملكة المتحدة.

كما احتفل قصر كنسينغتون بعيد الأم ، ونشر صورة لأميرة ويلز وأطفالها الثلاثة جالسين على شجرة. وكُتب على الصورة: "عيد أم سعيد من عائلتنا إلى عائلتك".

الأميرة مارغريت

وفي مكان آخر على وسائل التواصل الاجتماعي، نشرت مؤسسة المقتنيات الملكية Royal Collection Trust صورة للملكة الراحلة الأم مع ابنتها الثانية، الأميرة الراحلة مارغريت ، وهي طفلة.

وتُظهر الصورة الأميرة الرضيعة مستلقية على وسادة بينما كانت والدتها تنظر إليها وهي تمسك بيدها. وكان تم التقاطها في عام 1930 عندما كانت الملكة الأم لا تزال دوقة يورك وكان جد الملكة الراحل جورج الخامس لا يزال على العرش.

