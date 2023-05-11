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امريتسار (الهند): وقع انفجار هو الثالث خلال أسبوع ليل الأربعاء الخميس بالقرب من المعبد الذهبي الموقع المقدس للسيخ في مدينة أمريتسار الهندية (شمال)، كما ذكرت الشرطة الهندية الخميس.

وقالت السلطات إن الانفجار الضعيف وقع حوالى الساعة 00,00 (18,30 ت غ الأربعاء).

وأوضحت الشرطة أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، مشيرة إلى أن سبب الانفجار غير معروف.

وصرح قائد الشرطة نونيهال سينغ أن "المنطقة مطوقة بالكامل ويعمل فريق من الطب الشرعي هناك".



تحقيقات

وذكرت قوات الأمن أن خمسة أشخاص اعتقلوا الخميس من دون أن تضيف أي تفاصيل.

وأسفر الانفجاران السابقان اللذان وقعا ليل السبت الأحد ثم صباح الاثنين عن سقوط جريح واحد.

ولم تكشف الشرطة سبب هذه الانفجارات.

والمعبد الذهبي المبني وسط بحيرة اصطناعية واسعة مقدس لدى السيخ في جميع أنحاء العالم. وقد شهد أعمال عنف لا سيما عندما اقتحمته القوات الهندية الخاصة في 1984 لطرد مقاتلين السيخ كانوا يحتلونه.

واعتقلت السلطات في ولاية البنجاب داعية انفصاليا من السيخ في شمال الولاية في نهاية نيسان/ابريل بعد مطاردة استمرت شهرا، مما أدى إلى تظاهرات وأعمال تخريب قام بها أفراد في الخارج.

وعرف أمريتبال سينغ وهو ثلاثيني في الأشهر الأخيرة لمطالبته بإنشاء دولة خالصتان التي يريد الانفصاليون في البنجاب إقامتها.