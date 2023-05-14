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انقرة: تراجعت نسبة الأصوات التي حصل عليها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بعدما أفادت وسائل إعلام رسمية بتقدمه في وقت مبكر مساء الأحد، إلى أقل من 50 % بعد فرز 90 في المئة من الأصوات، بحسب وكالة أنباء الأناضول الحكومية.
وقرابة الساعة 23,00 (20,00 ت غ)، كان إردوغان قد حصل على نسبة 49,94 % من الأصوات من حوالى 90 % من بطاقات الاقتراع التي فرزت، وفقا لوكالة الأناضول، ما يفتح الباب أمام جولة ثانية في 28 أيار/مايو.
وكانت وكالة الأناضول قد أفادت قرابة الساعة 19,30، بعد أكثر من ساعتين على إغلاق صناديق الاقتراع التي شهدت إقبالا كبيرا، أن إردوغان تقدّم بحيازته 54,3 % من الأصوات مقابل 39,8 % لمنافسه كمال كيليتشدار أوغلو.
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