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بروكسل: أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الإثنين بـ"الإقبال الكبير جداً" على الانتخابات في تركيا، معتبرين أنّه "انتصار" للديموقراطية.

وقالت فون در لايين في مؤتمر صحافي إلى جانب شارل ميشال، إنّ "نسبة المشاركة الكبيرة في هذه الانتخابات هي أخبار جيدة حقاً... إنها إشارة واضحة إلى أنّ الشعب التركي ملتزم ممارسة حقوقه الديموقراطية".

كذلك، هنّأ شارل ميشيل "المواطنين الأتراك".

وتتجه تركيا الإثنين للمرة الأولى في تاريخها، إلى جولة انتخابية ثانية في 28 أيار/مايو بين الرئيس رجب طيب إردوغان ومنافسه الرئيسي كمال كيليتشدار أوغلو.

وبينما لم تصدر بعد النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية والتشريعية، اقتربت نسبة المشاركة من 90 في المئة.



الانتخابات لم تنته

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية "لكن الانتخابات لم تنتهِ. يجب الانتظار لمعرفة نتائج الجولة الثانية، نتابع ذلك عن كثب"، مشيرة إلى أنّ تركيا "شريك مهم" للاتحاد الأوروبي.

وأقام الاتحاد الأوروبي علاقات صعبة مع تركيا خلال عهد الرئيس رجب طيب إردوغان، لكنّ هذا البلد لا يزال شريكاً أساسياً للدول الـ27، خصوصاً في ما يتعلق بالهجرة.

وتركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، مرشح رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكنّ مفاوضات الانضمام التي بدأت في العام 2005 متوقّفة منذ سنوات عدة.

وقدّم كمال كيليتشدار أوغلو، الذي يرأس تحالفاً من ستة أحزاب معارِضة، في برنامجه التزامات تتعلّق بسيادة القانون، مؤكداً أنّه يسعى إلى "العضوية الكاملة" في الاتحاد الأوروبي.