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إيلاف من لندن: أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تسلمها المعارض الإخواني الفار خلف عبد الرحمن حميد الرميثي، من السلطات الأردنية التي كانت اعتقلته في المطار قبل أسبوع بعد وصوله من تركيا.

ووصفت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، الرميثي بـ(الإرهابي)، وقالت إنه كان صدر بحقه حكم من المحكمة الاتحادية العليا عام 2013 وآخرين في القضية رقم 2012/79، حيث قضت المحكمة غيابياً بسجنه مدة 15 عاماً بتهمة إنشاء وتأسيس تنظيم سري يتبع جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية والذي يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

اعتقال

وكانت السلطات الأمنية الأردنية، اعتقلت الرميثي (58 عاماً)، الذي يحمل الجنسية التركية إلى جانب الإماراتية، يوم 8 مايو\ ايار في المطار بعد وصوله من تركيا التي ظل يعيش فيها 10 سنوات منذ صدور الحكم ضده في القضية المعروفة إعلامياً بـ"الإمارات94".

وحسب التقارير، كان تم الإفراج عن الرميثي بكفالة مالية، قبل اعتقاله في اليوم التالي على أمام محكمة أردنية نظرت في طلب تسليمه المقدم من قبل سلطات أبوظبي، وقررت إلغاء كفالته وإيداعه السجن وتأجيل محاكمته حتى الثلاثاء 16مايو\ ايار لإصدار الحكم.

وفقا للاتفاقيات

وإذ ذاك، قال البيان الرسمي الإماراتي إن إجراءات تسليم المذكور قد جرت وفقاً لأمر القبض الصادر بحقه والاتفاقيات المبرمة بشأن التعاون القانوني والقضائي لمجلس وزراء الداخلية العرب المعنية بملاحقة المجرمين الفارين من العدالة الجنائية في الدول العربية.

يذكر أنه وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية في دولة الإمارات سيتم إعادة محاكمة خلف الرميثي مرة أخرى، وذلك وفقاً للنصوص القانونية والتي تنص على أنه في حال القبض على متهم صدر في حقه حكم غيابي أو قام بتسليم نفسه تُعاد محاكمته بذات التهم المنسوبه إليه.

وأكد البيان الرسمي عزم الإمارات على حماية أمنها وسيادتها واستقرارها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها وأمنهم، وأنها لن تتوانى عن متابعة المطلوبين إلى عدالتها وملاحقتهم وتنفيذ الأحكام العادلة في حقهم.