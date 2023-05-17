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إيلاف من لندن: صدرت تحذيرات من أن مقر قلعة الديموقراطية لمئات السنين الذي يضم مجلس العموم واللوردات، يواجه الانهيار والتدمير بسبب حادث كارثي.

ووجد تقرير صادر عن لجنة الحسابات العامة في مجلس العموم أن هناك خطرا حقيقا ومتزايدا من كارثة قبل الانتهاء من أعمال الترميم التي طال انتظارها، مع احتمال تعرضه لحريق مع وجود مادة الاسبست في جميع أنحاء المبنى.

وقال تقرير لقناة (سكاي نيوز) إنه كانت هناك تحذيرات بشأن حالة المبنى الي تم بناؤه في القرن التاسع عشر منذ سنوات، مع وجود سقالات تحيط بجزء كبير من البرلمان، لكن لجنة الحسابات البرلمانية، قالت إن العمل كان بطيئًا بشكل مؤلم، ويرقى المبنى في الغالب إلى "إصلاح" شامل.

تكاليف ومماطلة

ومع تكلفة أعمال الترميم حوالي مليوني جنيه إسترليني في الأسبوع، انتقدت اللجنة "سنوات من المماطلة". وقالت إن المبنى، الذي يجتذب مليون زائر سنويًا، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، لذا يجب حمايته.

وفي عام 2018، بعد سنوات عديدة من التردد، صوّت النواب على الخروج من قصر وستمنستر بحلول منتصف عام 2020 للسماح بأعمال الإصلاح التي ستستغرق سنوات.

لكن العديد من أعضاء البرلمان لا يريدون المغادرة. وفي العام الماضي، تم إلغاء المجموعة المستقلة التي تم تشكيلها للإشراف على المشروع - على الرغم من تسريب الأسطح، وانفجار أنابيب البخار التي يبلغ عمرها قرنًا من الزمان، وتساقط قطع البناء في بعض الأحيان.

حذّرت لجنة الحسابات من أنه إذا أصرّ النواب واللوردات على البقاء في مكانهم، فقد ينتهي الأمر بالمشروع لمدة تصل إلى 76 عامًا، وبتكلفة تصل إلى 22 مليار جنيه إسترليني.

واشارت اللجنة إلى أنه مضى حوالي 80 عامًا منذ آخر تحديث للأنظمة الميكانيكية والكهربائية. وقالت إن هناك الكثير من الأسبست لدرجة أن إزالته "قد تتطلب ما يقدر بنحو 300 شخص يعملون لمدة عامين ونصف بينما لا يتم استخدام الموقع".

تحذيرٌ من حرائق

وأضافت اللجنة: هناك أيضًا تهديد مستمر بحدوث حرائق، حيث وقعت نحو 44 "حريقًا" في البرلمان منذ عام 2016 ، ويتعين على الحراس الآن القيام بدوريات على مدار الساعة.

ومع ذلك، يشعر أعضاء البرلمان بالقلق من الموافقة على خطط ترميم أكثر طموحًا، حيث يشعر البعض بالقلق من أن الجمهور سيستاء من التكلفة التي تقدر بمليارات الجنيهات الاسترلينية خلال وقت يعاني فيه الناس ماليًا.

ومن المتوقع أن يصوت أعضاء البرلمان واللوردات على كيفية المضي قدمًا في التجديد في وقت لاحق من هذا العام. وسط مخاوف من أن يعيد التاريخ نفسه، في إشارة إلى قصر وستمنستر "مقر البرلمان" في عام 1834.

