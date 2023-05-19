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إيلاف من لندن: أعلنت المملكة المتحدة اليوم الجمعة، عن موجة جديدة من العقوبات ضد الشركات والأفراد المرتبطين بقدرة روسيا على تمويل الحرب وشنها.

وتستهدف التصنيفات الـ 86 الأفراد والمؤسسات المرتبطين بقطاعات الطاقة والمعادن والدفاع والنقل والقطاعات المالية في روسيا، مما يزيد الضغط على إيرادات بوتين المتبقية ومحاولات استخدام هذه القطاعات لدعم الآلة العسكرية.

وتأتي هذه العقوبات بعد أن أعلن رئيس الوزراء ريشي سوناك حظر استيراد جديد للماس والمعادن الروسية في مجموعة السبع في اليابان في وقت سابق اليوم الجمعة.

ويشمل ذلك حملة على الأفراد والكيانات المشبوهة المرتبطين بسرقة وإعادة بيع الحبوب الأوكرانية ، فضلاً عن استهداف شركات الطاقة وشحن الأسلحة الرئيسية في روسيا.

كما تم فرض عقوبات على الشركات المرتبطة بـ(روساتوم Rosatom)، والتي تنتج مواد وتكنولوجيا متقدمة ، بما في ذلك الليزر.

كما أعلن وزير الخارجية البريطاني، بأنه بما يتوافق مع قوانيننا، فإن الأصول السيادية لروسيا في ولاياتنا القضائية ستظل ثابتة حتى توافق روسيا على دفع تعويضات عن الأضرار التي سببتها لأوكرانيا.

مجموعة السبع

وتأتي هذه العقوبات الجديدة في الوقت الذي يلتقي فيه رئيس الوزراء مع نظرائه في قمة مجموعة السبع في اليابان ويعقد محادثات حول الدعم طويل الأمد للدفاع الأوكراني والعمل المشترك بشأن النشاط الخبيث لروسيا.

ومن خلال مزيج من هذه الإجراءات وحظر الاستيراد الجديد على الماس والمعادن الروسية ، تعمل المملكة المتحدة مع شركاء دوليين لزيادة تقييد قدرة روسيا على شن حربها غير القانونية ، وزيادة الضغط الاقتصادي ، ومعالجة جميع أشكال التحايل الناشئة حتى تسود أوكرانيا.

تصريح كليفرلي

قال وزير الخارجية جيمس كليفرلي: يجب على بوتين وأنصاره دفع ثمن غزوهم غير القانوني لأوكرانيا. وهذا هو السبب في أننا من خلال العقوبات الجديدة اليوم نزيد من الضغط الاقتصادي على بوتين - مما يجعل من الصعب عليه شن حربه غير القانونية والتسبب في معاناة لا توصف بالأوكرانيين الأبرياء.

وقال كليفرلي: سنستمر في زيادة هذا الضغط واتخاذ إجراءات صارمة ضد جميع أشكال التحايل الناشئة حتى تسود أوكرانيا ويتم تأمين السلام. إن دعمنا لأوكرانيا ، وسيظل ، عازمًا طالما استغرق الأمر.



المشمولون بالعقوبات

وفي الآتي الجهات والأفراد المشمولين بالعقوبات:

- الطاقة: اتخذت المملكة المتحدة إجراءات جديدة ضد قطاع الطاقة في روسيا - بناءً على حظر استيراد الفحم والنفط والغاز الطبيعي المسال الروسي - من خلال إدخال تصنيفات 9 منظمات مرتبطة بشركة الطاقة النووية الروسية المملوكة للدولة ، روساتوم ، والتي ارتبطت بحرب بوتين. جهد.

وهذا يشمل أوماتيكس UMATEX، الذي ينتج مواد مركبة تعتمد على ألياف الكربون لـ(روساتوم Rosatom) التي يمكن استخدامها للأغراض العسكرية ، وترينتي TRINITI الذي يتم تمويل أبحاثه وتطويره في فيزياء الليزر مباشرة من قبل أمر دفاع الدولة الروسي. تم تركيب ليزر ترينتي TRINITI على هيكل دبابة بهدف إبهار بصريات الطائرات وتعطيل الأسلحة الدقيقة.

وطالت العقوبات، أوليغ رومانينكو ، المسؤول الرئيسي في محطة زابوريزهزهيا للطاقة النووية الذي كان يتواطأ مع الحكومة الروسية ، والمنظمة التشغيلية لمحطة الطاقة النووية زابوريزهزهيا ، و 13 عضوًا في مجلس إدارة شركة غازبروم نفت ، و 5 أعضاء في مجلس إدارة ترانسنيفت كما تم تحديدها.

- المعادن

إيغور ألتوشكين ، الملياردير الأوليغارشي الذي يملك شركة النحاس الروسية ، عوقب. بصفته ثالث أكبر منتج للنحاس في روسيا ، استمر التوشكين وأعماله في لعب دور رئيسي في قطاع ذي أهمية استراتيجية لآلة بوتين العسكرية.

كما تم فرض عقوبات على ثماني شركات أخرى مرتبطة بإنتاج المعادن في روسيا ، وأعلنت المملكة المتحدة أننا سنحظر أيضًا واردات المعادن الروسية بما في ذلك الألومنيوم والنيكل والنحاس.

- النقل: تم فرض عقوبات على 24 من الأفراد والكيانات المرتبطة بخدمات النقل الروسية. ويشمل ذلك شركة باويل شيبنغ ومؤسسة الحبوب الحكومية (GZO) ومديرها نيكيتا بوسيل المرتبطين بالسرقة المنهجية للحبوب الأوكرانية. وبحسب ما ورد سُرقت هذه الحبوب والسلع الزراعية الأخرى من المستودعات والحقول في الأراضي المحتلة مؤقتًا في أوكرانيا وشُحنت من زابوريزهزهيا - التي تحمل شارة روسية.

كما تم فرض عقوبات على ست شركات شحن روسية كبرى، والتي مكنت ودعمت اقتصاد بوتين في زمن الحرب.

- الجيش: تم معاقبة عشرين من المديرين التنفيذيين والشركات الدفاعية كجزء من شريحة اليوم - مزيد من استهداف الأفراد والمنظمات التي تدعم النشاط العسكري الروسي المستمر في روسيا من خلال تجهيز كل من القوات المسلحة الروسية ومجموعة فاجنر. من بين أولئك الذين تمت معاقبتهم: آلان فاليريفيتش لوشنكوف وفلاديمير نيكولايفيتش ليبين، وكلاهما مديران في تحالف شركتي جي اس سي وكونسيرن كلاشينكوف اللتان تنتجان 95 ٪ من جميع الأسلحة النارية في روسيا

وشركة جي اس سي بي ام ز JSC BMZ التي أنتجت ألغامًا مضادة للأفراد ومضادة للدبابات تستخدمها القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا وشركة موتوفيليخنكاي، وهي شركة فرعية تابعة لمجموعة الدفاع الروسية (روستيك) التي تصنع مدافع الهاوتزر التي تستخدمها القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا

- البنوك: تم فرض عقوبات على خمس مؤسسات مالية كجزء من حزمة التصنيفات الحالية - مما يزيد من عزل روسيا عن النظام المالي العالمي ويقوض القدرة العسكرية لبوتين. وهذا يشمل جي سي دوم آر إف، الذي يعمل بموجب تعليمات من الحكومة الروسية، وبنك الاستثمار المعدني ، الذي يدعم الصادرات الصناعية لروسيا.

