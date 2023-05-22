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إيلاف من لندن: بدأ وزير أوروبا البريطاني ليو دوتشيرتي أول زيارة له لأرمينيا اليوم الإثنين، لتعزيز العلاقات الثنائية، وبحث التوترات بشأن ناغونرو كاراباخ المتنازع عليها مع أذربيجان.

وفي الزيارة التي تمت ليومين، سيتحادث الوزير البريطاني مع رئيس الوزراء الأرمني ووزير الخارجية، لتجدد دعم المملكة المتحدة للإصلاحات الديمقراطية والاقتصادية في أرمينيا.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية على موقعها إن السيد دوتشيرتي سيدعو خلال المحادثات، إلى حلٍّ سلمي للنزاع في ناغورنو كاراباخ مع استمرار المفاوضات بين أرمينيا وأذربيجان. وسيطالب كلا الجانبين بمواصلة المفاوضات الموضوعية لحل جميع التوترات العالقة - بما في ذلك إغلاق ممر لاتشين - بطريقة سلمية ومستدامة.

كما سيؤكد، على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لاستعادة تدفق البضائع والأشخاص إلى ناغورنو كاراباخ.

قبل الزيارة، قال الوزير دوتشيرتي: يؤثر الصراع في ناغورنو كاراباخ على آلاف الأشخاص، وبينما ندعم الجهود الإنسانية، فإن الطريقة الوحيدة لإنهاء ذلك هي من خلال استمرار الجانبين في الانخراط الكامل في مفاوضات بحسن نية.



الاصلاح الديموقراطي

وأضاف: المملكة المتحدة ملتزمة بدعم أجندة الإصلاح الديمقراطي والاقتصادي في أرمينيا. أنا فخور بأن المملكة المتحدة تمول برامج لحماية الحريات وتعزيز الرخاء.

وأثناء وجوده في يريفان ، سيكرر الوزير دوتشيرتي دعم المملكة المتحدة الطويل الأمد للتنمية الديمقراطية والاقتصادية في أرمينيا. كما سيناقش خلال لقاءاته مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأمن والدفاع وتعزيز العلاقات التجارية.

وسيعلن عن إطلاق الحوار الاستراتيجي الذي سيعقد بين البلدين في وقت لاحق من هذا العام ، بالإضافة إلى التأكيد على الرغبة في توقيع شراكة معززة شاملة، وهي اتفاقية من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية بين بلدينا.

المجتمع المدني

وسيلتقي الوزير دوشيرتي بأعضاء البرلمان ووزير الاقتصاد، كما سيزور ممثلين من المجتمع المدني والشركات ، بما في ذلك الشركات التي لها علاقات مع المملكة المتحدة. وسيناقش الوزير فرص تعزيز العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة وأرمينيا وتنمية اقتصادينا.

وسيزور الوزير دوتشيرتي مركزًا للبحوث والتدريب في البرلمان الأرميني ومشروعًا لتطوير صناعة المنسوجات. وكلاهما جزء من برنامج المملكة المتحدة لدعم أرمينيا. موّلت المملكة المتحدة برامج تبلغ قيمتها ما يقرب من 4 ملايين جنيه إسترليني لدعم أجندة الإصلاح الديمقراطي والاقتصادي في أرمينيا في عام 2022.

وبالإضافة إلى المساهمة في الجهود الإنسانية المتعلقة بنزاع ناغورنو كاراباخ ، يدعم التمويل البريطاني أيضًا جهود أرمينيا نحو التحول الأخضر ؛ معالجة التضليل من خلال تعزيز التنظيم الذاتي لوسائل الإعلام والتعاون الفعال مع سلطات الدولة في تنظيم المجال ؛ تعزيز حل النزاعات من خلال تسهيل الحوار ، وتمكين النقاش الصحي وتعزيز أجندة المرأة والسلام والأمن.

