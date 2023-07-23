الدوحة: أعلنت قطر الأحد تعيين سفير لها لدى الإمارات، بعد حوالى شهر على إعادة فتح سفارتَي الدولتين الخليجيّتين في الدوحة وأبوظبي.

وجاء في بيان صادر عن الديوان الأميري القطري الأحد أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أصدر قرارًا "بتعيين الدكتور سلطان سالمين سعيد المنصوري، سفيراً فوق العادة مفوضًا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف البيان "قضى القرار بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية".

يُذكر أنه في الشهر الماضي، أعلنت أبوظبي والدوحة استئناف عمل كل من سفارتيهما في بلد الآخر.

وفي نيسان/أبريل، استأنفت قطر والبحرين علاقاتهما الدبلوماسية، وذلك في أعقاب اجتماعات بين الطرفين تناولت الخلاقات بين البلدين ومن بينها الحدود البحرية.