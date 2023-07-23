موسكو: أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن روسيا والصين أنهتا الأحد المناورات العسكرية المشتركة في بحر اليابان، في خضم توترات مع الدول الغربية.

وشهدت العلاقات بين البلدين الجارين اللذين تجمعهما رغبة مشتركة في التصدي للهيمنة الأميركية، تقارباً في المجال العسكري منذ الغزو الروسي لأوكرانيا الذي امتنعت بكين عن إدانته.

ونظمت الصين وروسيا مناورات عدة بين جيشيهما في الأشهر الأخيرة، بهدف تعزيز التنسيق بينهما.

وفي آذار/مارس، التقى الرئيس الصيني شي جينبينغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، وأبدى الزعيمان في إعلان مشترك عزمهما على تسيير "دوريات مشتركة بانتظام" بهدف "تعميق الثقة المتبادلة".

وقال الجيش الروسي في بيان إن "المناورات البحرية الروسية الصينية المشتركة +شمال/تفاعل -2023+ انتهت في بحر اليابان".

وأوضح الجيش انه بين الخميس والأحد "تم تنفيذ نحو عشرين تدريبًا قتاليًا (...) منها ضربات مدفعية مشتركة على اهداف بحرية وساحلية وجوية".

في حزيران/يونيو، نفّذت الصين وروسيا دورية جوية عسكرية مشتركة فوق بحري اليابان والصين الشرقي، ما دفع كوريا الجنوبية إلى نشر طائرات مقاتلة كإجراء احترازي.

وهذه سادس مناورات من نوعها تنفذها بكين وموسكو في المنطقة منذ العام 2019.

وفي بداية تموز/يوليو، دعا وزير الدفاع الصيني لي شانغفو إلى تعزيز التعاون العسكري البحري مع روسيا خلال لقاء في بكين مع ضابط روسي كبير.