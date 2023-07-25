إيلاف من لندن: بدأ وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم الثلاثاء، جولة لثلاثة أيام في الشرق الأوسط لبناء روابط تعود بفائدة متبادلة.

وخلال زيارته لكل من قطر والكويت والأردن، سيؤكد وزير الخارجية على الشراكة المتنامية بين المملكة المتحدة والمنطقة، ومن المقرر أن تستفيد دول الخليج والأردن من برنامج التأشيرات البريطاني الجديد.

دعم النساء والفتيات

وسيعلن الوزير كليفرلي أيضاً عن تمويل لدعم النساء والفتيات ومساعدة اللاجئين الأكثر احتياجًا للمساعدة في الأردن.

وتأتي الجولة، في أعقاب إعلان الحكومة البريطانية مؤخراً أن مواطني دول الخليج والأردن سيستفيدون من نظام تصريح السفر الإلكتروني البريطاني الجديد، والذي سيجعل السفر إلى المملكة المتحدة أقل تكلفة وأكثر سهولة للزائرين.

كذلك تُعدّ الدول الثلاث أيضاً شركاء مهمين للمملكة المتحدة في مجال الطاقة والدفاع والأمن، كما أن التجارة والاستثمار مع الخليج أمر حيوي لدعم أولويات رئيس الوزراء البريطاني لتنمية الاقتصاد.



وكان حجم التجارة المتبادلة بين المملكة المتحدة وقطر والكويت قد بلغ في العام الماضي وحده 18.1 مليار جنيه إسترليني.



وفي الأردن، سيعلن وزير الخارجية عن تقديم ما يبلغ 1.5 مليون جنيه إسترليني لدعم المبادرات الخاصة بالنساء والفتيات. وسوف تستفيد منظمات المجتمع المدني من هذا التمويل.

لقاء مفوضية اللاجئين

كما يلتقي وزير الخارجية بممثلين عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي، حيث يعلن عن تمويل قدره 30 مليون جنيه إسترليني على مدى ثلاث سنوات لتقديم المساعدة النقدية والدعم للاجئين الأشد عَوَزاً. سيغطي ذلك احتياجاتهم الغذائية والمعيشية الأساسية – ويستفيد منها حوالي 70,000 لاجئ سنوياً في المخيمات والمجتمعات المضيفة.



وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي: "يسعدني أن أعود في زيارة أخرى إلى الشرق الأوسط. إن العلاقات التي تعود بفائدة متبادلة على المملكة المتحدة والخليج والأردن مستمرَّةٌ في الازدهار. ونتطلع إلى مستقبل مشرق معاً".



وأضاف: "من خلال العمل معاً حول أهداف مشتركة، مثل تطوير علاقات تجارية وأمنية أقوى، أشعر بالفخر تجاه سبل تعاوننا معا لما هو في صالحنا جميعا"ً.

وأكد كليفرلي: "تظل المملكة المتحدة أيضا ملتزمة بدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم، متعاونين في ذلك مع شركائنا لمساعدة من هم في أمسّ حاجة للمساعدة في المنطقة".



ويلتقي وزير الخارجية في قطر اليوم برئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وسيتوجه بعد ذلك إلى الكويت حيث يلتقي ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ويبحث فرص تعزيز التعاون بين بلدينا.

وفي الأردن، سيلتقي يوم الخميس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أيمن الصفدي.

تصريح السفر الالكتروني

ويشار ختاما، إلى أن برنامج تصريح السفر الإلكتروني سوف يحل محل النظام الإلكتروني للإعفاء من التأشيرة الأكثر كلفة المعمول به حاليا الحالي.

وسيكون المواطنون القطريون أول من يستفيد من البرنامج الجديد اعتباراً من شهر أكتوبر 2023، وسوف يُطبّق البرنامج في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى والأردن في شهر فبراير 2024 قبل التوسع في تطبيقه في جميع أنحاء العالم طوال عام 2024.



ومنذ عام 2019، قدمت المملكة المتحدة 37 مليون جنيه إسترليني لبرنامج الأغذية العالمي و35 مليون جنيه إسترليني لمفوضية شؤون اللاجئين للدعم المباشر للاجئين المحتاجين في الأردن.

