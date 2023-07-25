غواياكيل (الاكوادور): أعلن مكتب المدعي العام أن حصيلة المواجهات بين عصابات متنافسة في سجن في غواياكيل غرب الإكوادور والذي اقتحمه 2700 جندي وشرطي الثلاثاء، ارتفعت إلى 18 قتيلا في صفوف السجناء منذ السبت.

اعلن مكتب المدعي العام على حسابه على تويتر "نؤكد مقتل 18 معتقلا في أعقاب الاشتباكات التي وقعت منذ السبت" في سجن غواياكيل. وتابع "بالإضافة إلى ذلك أصيب 11 شخصا (بينهم شرطي)".

وفي حصيلة سابقة، أعلنت السلطات مقتل ستة معتقلين في هذا السجن.

وقالت إن نحو 2700 جندي وشرطي اقتحموا السجن في وقت مبكر من صباح الثلاثاء.

وأكد الجنرال نيلسون بروانيو القائد العام للقوات المسلحة أن "المهمة هي إعادة النظام في مركز الاحتجاز لحماية حياة وصحة وسلامة الأشخاص المحرومين من حريتهم".

مراقبة

وذكرت القيادة المشتركة للقوات المسلحة في بيان أن الأمر يتعلق "بمراقبة الأسلحة والذخائر والمتفجرات".

غواياكيل هي واحدة من أكثر المدن تضررا من العنف وتهريب المخدرات.

أصبحت السجون في الإكوادور مسرحا لعمليات العصابات الإجرامية التي تتنافس على سوق المخدرات.