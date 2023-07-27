دمشق: قتل ستة أشخاص وأصيب أكثر من عشرين آخرين بجروح الخميس جراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة السيدة زينب جنوب دمشق، وفق ما نقل الإعلام الرسمي السوري عن وزارة الداخلية.

وخلال سنوات النزاع المستمر منذ 2011، تعرضت منطقة السيدة زينب في ضواحي دمشق الجنوبية، والتي تحمل اسم مقام السيدة زينب، لهجمات وتفجيرات دامية نفذتها مجموعات جهادية، إلا أنها تراجعت إلى حدٍ كبير خلال الأعوام الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن وزارة الداخلية "ارتفاع حصيلة التفجير الإرهابي في بلدة السيدة زينب بريف دمشق إلى ستة شهداء".

وأسفر الانفجار أيضاً عن إصابة أكثر من 20 شخصاً آخرين بجروح.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق أن "انفجار العبوة الناسفة (...) أسفر عن خمس ضحايا".

وأوردت وزارة الداخلية أن "التفجير الارهابي" وقع جرّاء "انفجار دراجة نارية بالقرب من مركبة تاكسي عمومي"، مشيرة إلى أن "التحقيقات ما زالت مستمرة".

وكان التلفزيون الرسمي السوري أورد أن الانفجار ناجم عن "عبوة ناسفة زرعها مجهولون في سيارة أجرة".

وقال ابراهيم (39 عاماً) الموظف في المنطقة لوكالة فرانس برس "سمعنا صوت انفجار ضخم وبدأ الناس يركضون (...) قبل أن تصل سيارات الاسعاف، وتطوق القوى الأمنية المكان".

وأشار إلى أن التفجير وقع "قرب مقر أمني (...) على بعد نحو 600 متر من مقام السيدة زينب" الذي يضم ضريح السيدة زينب حفيدة النبي محمد من ابنته الوحيدة فاطمة الزهراء وابن عمه الإمام علي بن ابي طالب رابع الخلفاء الراشدين.

إجراءات أمنية

وخلال الأيام الماضية، شددت القوى الأمنية إجراءاتها في المنطقة بالتزامن مع مجالس العزاء التي تواكب إحياء ذكرى عاشوراء لدى الطائفة الشيعية. ويتردد على المنطقة بشكل رئيسي الزوار الشيعة من إيران والعراق ولبنان ودول أخرى.

والثلاثاء، أصيب مدنيان بانفجار دراجة نارية في المنطقة ذاتها، وفق ما نقل الاعلام الرسمي عن مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق. ولم تتضح أسباب انفجار الدراجة النارية.

وخلال سنوات الحرب الأولى، شدد مقاتلون إيرانيون ومن حزب الله اللبناني الإجراءات الأمنية في محيط المقام قبل تخفيف الحواجز لاحقاً بشكل تدريجي وخصوصاً بعد استعادة القوات الحكومية لكامل دمشق ومحيطها.

وشهدت المنطقة تفجيراً في شباط/فبراير 2016، تبناه تنظيم الدولة الاسلامية وأوقع 134 قتيلاً بينهم على الاقل تسعون مدنياً في حصيلة تعد واحدة من الأكثر دموية جراء تفجير، منذ اندلاع النزاع منتصف اذار/مارس 2011.