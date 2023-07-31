إيلاف من لندن: يواجه رئيس الحكومة البريطانية ريشي سوناك، انتقادات واسعة لقيامه برحلات جوية خاصة لجولات سياسية في أنحاء البلاد، بدلاً من وسائل النقل الأكثر مراعاة للبيئة.



ودافع سوناك عن استخدامه للطائرات الخاصة للرحلات داخل المملكة المتحدة، قائلاً إنه "الاستخدام الأكثر كفاءة لوقتي".

وقال تقرير لشبكة (سكاي نيوز) إن من الأمثلة الأخيرة على الانتقادات لرئيس الوزراء، تعرضه للنيران من قبل نشطاء المناخ ونواب المعارضة، بعد رحلة بطائرة هليكوبتر إلى دوفر، والتي كان من الممكن أن تستغرق أكثر من ساعة بالقطار، ورحلة أخرى بطائرة هليكوبتر إلى ساوثهامبتون، والتي يمكن أن تستغرق فقط ساعة و14 دقيقة في القطار.

من يدفع؟

وبينما تتم تغطية بعض رحلات رئيس الوزراء من قبل دافعي الضرائب، فإن بعضها الآخر تتم تغطيته المالية من متبرعي حزب المحافظين الذي يتزعمه سوناك.

وقبل رحلة إلى اسكتلندا يوم الاثنين، حيث يعلن عن تراخيص جديدة للتنقيب عن النفط والغاز وسط خلافات مستمرة حول الالتزامات المناخية في حزبه، سأل مراسل إذاعة (بي بي سي) سوناك عما إذا كان يعتزم استخدام طائرة خاصة للوصول إلى اسكوتلندا.

فأجاب رئيس الوزراء: "سأطير كما أفعل عادة وهذا هو الاستخدام الأكثر فعالية لوقتي." واستطرد رئيس الوزراء في رد أكثر "دفاعية"، قائلاً لراديو بي بي سي اسكتلندا: "لكنني أعتقد مرة أخرى أن هذا السؤال يجلب إلى الحياة جدلاً عظيماً هنا".

الرد الصحيح

وقال للمراسل الإذاعي السائل: "إذا كنت تعتقد أنت أو غيرك أن الرد على تغيّر المناخ هو حمل الناس على حظر كل ما يفعلونه، ومنع الناس من الطيران، ومنع الناس من الذهاب لقضاء عطلة، أعتقد أن هذا هو النهج الخاطئ تمامًا".

وأضاف السيد سوناك: "كل رئيس وزراء قبلي استخدم أيضًا الطائرات للسفر في جميع أنحاء المملكة المتحدة لأنه استخدام فعال للوقت للشخص الذي يدير البلاد حتى أتمكن من التركيز على تقديم الخدمات للأشخاص".

وقال: "ولكن إذا كان أسلوبك في التعامل مع تغيّر المناخ هو القول بأنه لا ينبغي لأحد أن يسافر في عطلة، ولا ينبغي لأحد أن يسافر على متن طائرة، أعتقد أنك مخطئ تمامًا وبشكلٍ مطلق - فهذا ليس على الإطلاق نهج معالجة تغيّر المناخ."

وهنا قاطعه المراسل مارتن جيسلر قائلا إن هناك "فرق بين استخدام طائرة خاصة وأخذ رحلة [تجارية]".

لكن رئيس الوزراء تابع: "ما نقوم به هو الاستثمار في وقود الطيران المستدام كواحدة من التقنيات الجديدة مثل احتجاز الكربون وتخزينه والتي ستساعدنا في إجراء الانتقال".

وقال سوناك: "الأمر لا يتعلق بحظر الطيران، إنه يتعلق بالاستثمار في تقنيات جديدة مثل وقود الطيران المستدام الذي سيجعل الطيران أكثر استدامة، وهذا هو النهج الصحيح لذلك."

الديموقراطي الليبرالي

وعلى صلة، هاجمت المتحدثة باسم النقل في الحزب الديمقراطي الليبرالي، ويرا هوبهاوس، خيارات سفر السيد سوناك، وقالت "رئيس الوزراء لا يستطيع أن يساعد نفسه، يجب أن يحاول ركوب قطار لمرة واحدة ليرى نوع الخدمة التي يتعين على بقيتنا تحملها".

واضافت: "عندما تقوم برحلة طيران خاصة إلى مدينتي ساوثهامبتون ودورست، فأنت تعلم أن لديك مشكلة. في كل مرة ينغمس فيها رئيس الوزراء في إدمانه للطائرات والمروحيات الخاصة، يكون ذلك بمثابة صفعة على الوجه للكثيرين الذين تحملوا تأخيرات في السكك الحديدية والحفر على الطرق."