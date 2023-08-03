إيلاف من لندن: احتج نشطاء بيئة بالصعود على سطح منزل رئيس الوزراء البريطاني في دائرته الانتخابية في شمال يوركشاير للاحتجاج على التوسع في التنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال.



وقالت منظمة السلام الأخضر إن نشطاء أسدلوا "قماشًا زيتيًا أسود" على جانب واحد من منزل ريشي سوناك في كيربي سيستون بالقرب من نورثاليرتون. وأكد مكتب السيد سوناك أنه لم يكن هو ولا عائلته حاضرين في المنزل في ذلك الوقت، حيث يقضون إجازة في كاليفورنيا.

واستخدم أربعة نشطاء سلالم وحبال تسلق للوصول إلى سطح منزل ريشي سوناك في شمال يوركشاير، قبل فتح 200 متر مربع من القماش. وقام اثنان من نشطاء مجموعة الحملة البيئية برفع لافتة كتب عليها "ريشي سوناك - أرباح النفط أم مستقبلنا؟" عبر العشب أمام المنزل.



رخص تنقيب

وكانت المجموعة تتصرف احتجاجًا على "دعم رئيس الوزراء لتوسيع كبير للتنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال" - حيث ستمنح 100 رخصة جديدة قبالة سواحل اسكتلندا.

وأضافت المجموعة: "نحن لا نعتذر عن اتباع النهج الصحيح لضمان أمن الطاقة لدينا، وذلك باستخدام الموارد المتوفرة لدينا هنا في المنزل، لذلك لا نعتمد أبدًا على المعتدين مثل (فلاديمير) بوتين في طاقتنا. نحن أيضًا نستثمر في مصادر الطاقة المتجددة و نهجنا يدعم آلاف الوظائف البريطانية".

وأكدت شرطة شمال يوركشاير أن ضباطها موجودون في الموقع "يديرون الوضع". ويقول أحد نشطاء السلام الأخضر إن سوناك "مدافع عن المناخ".

وقالت منظمة السلام الأخضر إنها تنفذ احتجاجها أيضًا لأن السيد سوناك أشار إلى أنه سيوافق على الحفر في منطقة روزبانك Rosebank - أكبر حقل نفط غير مطور في المملكة المتحدة.



وتقول المجموعة إن هذه الخطوة "تتعارض مع تحذيرات متعددة من مستشاري المناخ التابعين للحكومة ووكالة الطاقة الدولية والأمين العام للأمم المتحدة بأن أي مشاريع جديدة للوقود الأحفوري تخاطر بدفع العالم إلى منطقة الخطر فوق 1.5 درجة مئوية من الاحتباس الحراري".



تحذير

وحذّر نشطاء من خطط السيد سوناك لمنح تراخيص التنقيب في بحر الشمال وسط مخاوف من أنها ستعيق الجهود للوصول إلى صافي الصفر بحلول عام 2050.

وتعليقًا على الاحتجاج، قال فيليب إيفانز، أحد نشطاء منظمة السلام الأخضر في المملكة المتحدة: "نحن بحاجة ماسة إلى رئيس وزرائنا ليكون قائدًا للمناخ، وليس مدافعًا عن المناخ".

وأضاف: "سوناك على استعداد لنشر الأسطورة القديمة حول النفط والغاز الجديد لمساعدة الناس العاديين الذين يعانون من فواتير الطاقة عندما يعلم جيدًا أن هذا ليس صحيحًا.

المزيد من التنقيب في بحر الشمال لن يفيد سوى عمالقة النفط الذين سيحققون المزيد من المليارات منها، يعود الفضل جزئيًا إلى ثغرة ضخمة في ضريبة سوناك المفاجئة".

