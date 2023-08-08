إيلاف من لندن: حذّرت الحكومة البريطانية طالبي اللجوء من أنهم سيواجهون إلغاء الدعم، أو الصعود على متن بارجة السكن بيبي ستوكهولم التي خصصت لهم بدل الفنادق باهظة التكاليف.

وبينما استقل 15 شخصًا الليلة الماضية البارجة في جزيرة بورتلاند الصغيرة، المقابلة لميناء دورست، لم يقبل حوالي 20 شخصًا العرض المقدم وفقًا لما وصفته الحكومة "على أساس عدم الاختيار".

وبعثت وزارة الداخلية رسالة لأحد طالبي اللجوء المقرر صعودهم إلى البارجة، قالت فيها: "تم اتخاذ الترتيبات اللازمة للسفر من مكان إقامتك إلى سكن بديل في بيبي ستوكوهولم في بورتلاند في 7 أغسطس 2023. ولم "في 7 آب / أغسطس ولم تقبل عرض هذا السكن".

واضافت: "يُرجى اعتبار هذا الخطاب بمثابة إشعار ثانٍ لتغيير مكان إقامتك من خلال الترتيبات المعمول بها لنقلك إلى بيبي ستوكهولم في 8 أغسطس 2023.

وقالت الرسالة التي قالت قناة (سكاي نيوز) إنها اطلعت عليها: "يتم توفير الإقامة على أساس عدم الاختيار. وعندما يفشل طالبو اللجوء في قبول عرض سكن مناسب دون تفسير معقول، لا ينبغي أن يكون هناك توقع بتقديم سكن بديل".

وخلصت إلى القول: "إذا لم تسافر غدًا، في 8 أغسطس\آب 2023، فقد تبدأ الترتيبات لوقف الدعم الذي تتلقاه من وزارة الداخلية."

كلام وزير العدل

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة تنتهك واجبها القانوني تجاه طالبي اللجوء، قال وزير العدل أليكس تشالك لشبكة (سكاي نيوز): "أولئك الذين يعترضون على ركوب البارجة يمكنهم طلب المشورة القانونية ومحاولة مقاومتها بالطريقة العادية وسوف نلعب هذه الحجج. في محكمة مستقلة. هذا صحيح تمامًا ".

ووصف الوزير البارجة بأنها "آمنة ولائقة في الأساس" وقال إن السياسة تتعلق بـ"الإنصاف لدافعي الضرائب البريطانيين" لإيجاد بديل أرخص من "الفنادق الأربعة نجوم".

يشار إلى أنه سيتم إسكان نحو 500 طالب لجوء على متن البارجة بيبي ستوكهولم تدريجياً.