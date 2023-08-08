إيلاف من لندن: كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات البريطانية، الثلاثاء، أنها تعرضت لهجوم إلكتروني سمح لـ "جهات معادية" بالوصول إلى السجلات الانتخابية.

ويمكن مع هذا الاختراق الالكتروني الوصول إلى تفاصيل عشرات الملايين من الناخبين من قبل قراصنة استهدفوا هيئة مراقبة الانتخابات.

واعتذرت المفوضية العليا للانتخابات عن الخرق، وقالت إن هناك مخاطرة قليلة يمكن أن تؤثر على نتيجة التصويت.

سمح الاختراق للمهاجمين بالوصول إلى نسخ مرجعية من السجلات الانتخابية التي تحتوي على أسماء وعناوين أي شخص مسجل للتصويت بين عامي 2014 و2022.

تفاصيل

وتحتوي النسخ المرجعية، التي يتم الاحتفاظ بها للأغراض البحثية ولتمكين عمليات التحقق من السماح بالتبرعات السياسية، على تفاصيل الأشخاص المسجلين للتصويت في الخارج خلال هذه الفترة الزمنية.

وكان تم تحديد الهجوم في أكتوبر 2022، لكن المتسللين تمكنوا أولاً من الوصول إلى أنظمة اللجنة في أغسطس(آب) 2021.

وقال شون ماكنالي، الرئيس التنفيذي للجنة الانتخابية: "إن العملية الديمقراطية في المملكة المتحدة مشتتة بشكل كبير ولا تزال الجوانب الرئيسية لها تستند إلى التوثيق الورقي والعد. وهذا يعني أنه سيكون من الصعب جدًا استخدام هجوم إلكتروني للتأثير على العملية".

وأضاف: "ومع ذلك، فإن الهجوم الناجح على مفوضية الانتخابات يسلط الضوء على أن المنظمات المشاركة في الانتخابات لا تزال مستهدفة، وعليها أن تظل يقظة للمخاطر التي تهدد العمليات المتعلقة بانتخاباتنا".



مشورة خبراء

وقال متحدث باسم المركز الوطني للأمن السيبراني إنهم قدموا للمفوضية العليا "مشورة الخبراء والدعم للمساعدة في تعافيهم" بعد التعرف على الحادث لأول مرة.

وأضاف: "إن الدفاع عن العمليات الديمقراطية في المملكة المتحدة يمثل أولوية للجنة المركزية للأمن الوطني ويقدم مجموعة من الإرشادات للمساعدة في تعزيز المرونة الإلكترونية لأنظمتنا الانتخابية."

وقال رئيس المفوضية ماكنالي إنه تم اتخاذ تدابير مهمة لتحسين الأمن على أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة باللجنة.

واضاف أنه بينما من المعروف ما هي الأنظمة التي يمكن الوصول إليها من قبل "الأطراف المعادية"، فإنهم "غير قادرين على معرفة الملفات التي تم الوصول إليها أو التي لا يمكن الوصول إليها بشكل قاطع".

ونوه إلى أنه "في حين أن البيانات الواردة في السجلات الانتخابية محدودة، والكثير منها موجود بالفعل في المجال العام، فإننا نتفهم القلق الذي قد يكون ناتجًا عن احتمال الوصول إلى السجلات، ونعتذر للمتضررين."

يشار إلى أن السجل لكل عام يحتوي على تفاصيل حوالي 40 مليون فرد، على الرغم من أن هذا يشمل الأشخاص المسجلين في السجلات المفتوحة والذين تكون معلوماتهم بالفعل في المجال العام.

تحقيقات

لكن السجلات التي تم الوصول إليها من قبل المتسللين لم تتضمن تفاصيل المسجلين المجهولين. وقال مكتب المفوض الإعلامي إنه سيُجري تحقيقات.

وقال المكتب: "نحن ندرك أن هذه الأخبار قد تثير قلق أولئك الذين يشعرون بالقلق من احتمال تأثرهم ونريد طمأنة الجمهور بأننا نحقق على وجه السرعة".

وخلص إلى القول: "إذا كان أي شخص قلقًا بشأن كيفية التعامل مع بياناته، فيجب عليه الاتصال بالمفوضية العليا للانتخابات أو التحقق من موقعنا على الويب للحصول على المشورة والدعم".