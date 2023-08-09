ايلاف من لندن: أعلن السوداني الاربعاء عدم خوضه الانتخابات العراقية المقبلة، وتم اعلان العدد النهائي للتحالفات السياسية التي ستتنافس خلالها، بينها ما يمثل المليشيات فيما تم تسجيل 296 حزبا و63 بالانتظار.

واليوم اعلن تيار "الفراتين" الذي يرأسه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن عدم المشاركة في انتخابات الحكومات المحلية للمحافظات المقرر إجراؤها في 18 كانون الأول ديسمبر المقبل.

وقال التيار في بيان تابعته "ايلاف" انه بوصفه " تياراً سياسياً عراقياً تولى أمينه العام السوداني مسؤولية وطنية وتاريخية في إدارة دفة السلطة التنفيذية يرى عدم مشاركته بهذه الانتخابات هو الخيار الأصوب وذلك من أجل تعضيد جهود الحكومة في إنجاح الانتخابات.. منوها الى انه اختار خلال هذه المرحلة التفرغ للعمل الجماهيري النوعي وتركيز جهوده على دعم المسارات الإصلاحية والتصحيحية والأولويات الخدمية التي اختطها البرنامج الحكومي.



وأشار إلى أن "النأي عن التنافس الانتخابي يعني كذلك عدم المشاركة في قائمة (ظل) أو ما شاكل ذلك والامتناع عن دعم أي تشكيل أو حزب أو مسمى سياسي آخر".

وشدد التيار على ان ذلك يأتي من باب حرصه وأمينه العام وشخوصه على "عدم الدخول طرفاً سياسياً في هذا الاستحقاق وهو ما سيجعل التيار أقدر على دعم خطوات الحكومة في التهيئة لانتخابات نزيهة وعادلة تلاقي قناعات الناس وتعبر ديمقراطياً عن قراراتهم.

وأوضح ان دور السوداني سيقتصر على رئاسة الحكومة من اجل توفير أقصى ما يمكن للجهاز التنفيذي أن يقدمه لنجاح الانتخابات وحمايتها.. منوها الى انه لن يكون بعيداً عن هذا الهدف.

ودعا تيار السوداني جميع العراقيين ناخبين ومرشحين الى بذل غاية الجهد كلٌّ من موقعه لإنجاح هذه الانتخابات التي وصفها بالصفحة البيضاء في تاريخ الشعب ومسيرته نحو التقدم والاستقرار والتأسيس لعراق قوي موحد بديمقراطيته.

العدد النهائي للتحالفات السياسية

ومن جهتها كشفت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات العراقية جمانة الغلاي اليوم الى انه بعد اغلاق تسجيل التحالفات السياسية المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة فقد تم تسجيل 33 تحالفا جديدا فيما بلغ عدد التحالفات القديمة التي حدثت بيانتها 17 ليكون مجموع التحالفات السياسية 50 تحالفا ستتنافس خلال الانتخابات المقررة في 18 كانون الاول\ ديسمبر المقبل حيث يضم كل تحالف عددا من الكيات الحزبية.

296 حزبًا سجلت و63 بالانتظار

وأوضحت الغلاي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء تابعته "ايلاف" ان عدد الاحزاب التي اجيزت رسميا من قبل المفوضية قد بلغ 296 حزبا فيما يوجد 63 حزبا قيد التأسيس .

وقالت ان عملية تسجيل الاحزاب مفتوح حاليا وعليها اكمال اجراءات التسجيل وتسلم اجازات التاسيس قبل 5 ايام من انتهاء فترة تسلم قوائم المرشحين في 13 من الشهر الحالي.

يشار الى ان التحالفات المُسجلة تضم أكثر من 150 حزباً سياسياً في جميع المحافظات العراقية فيما تضاعف عدد التحالفات الجديدة مقارنة بالانتخابات السابقة.



يذكر انه وفقاً للقانون رقم 15 لعام 2015 فإن تسجيل أي حزب سياسي للمشاركة في الانتخابات يتطلب اتمام جميع الإجراءات المحدّدة مسبقاً دون تسجيل أي مخالفة قانونية بحقه حيث يجب أن تتعهّد تلك الأحزاب بإتمام جميع الإجراءات ومعالجة كل المخالفات خلال 90 يوماً.

الاطار الشيعي بثلاث تحالفات احدها للمليشيات

وتشير مصادر عراقية الى ان الاطار الشيعي للاحزاب السياسية الموالية لايران سيخوض الانتخابات بعدة قوائم وتحالفات على ان تتوحد بعد ظهور النتائج في كيان واحد لتشكيل الكتلة البرلمانية الاكبر التي تملك حق ترشيح رئيس للحكومة.

فقد تم في الاطار الشيعي تشكيل ثلاث تحالفات فيما يخوض ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي الانتخابات بقائمة مستقلة.

فقد ترأست مجموعة عصائب أهل الحق بقياد قيس الخزعلي التي تملك واحدة من اكبر المليشيات المسلحة تحالفا يضم معظم الأجنحة السياسية للمليشيات بأسم "الصفوة" بتحالف مع منظمة بدر بقيادة رجل ايران هادي العامري.



ويضم تحالف الصفوة بحسب وكالة هف بوست عراقي كلا من كتلة صادقون وحركة حقوق وحركة منتصرون وحركة الصدق والعطاء.

وبإعلان هذا التحالف سيخوض الإطار التنسيقي للقوى الشيعية الانتخابات من خلال ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي متحالفاً مع النهج الوطني الممثل لحزب الفضيلة للشيخ اليعقوبي.. وتحالف قوى الدولة الذي يضم تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم وائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي.. ثم تحالف "نبني" ويضم تحالف الصفوة مع منظمة بدر.

60 الف كاميرا ستراقب عمليات التصويت

وتؤكد مفوضية الانتخابات العراقي عزمها نصب اكثر من 60 ألف كاميرا حرارية لمراقبة سير العملية الانتخابية وبكل مراحلها مبينة ان لجنة مؤلفة من عدة دوائر تم تشكيلها بأمر ديواني ستقوم بنصب الكاميرات في أماكن محددة.

وتضيف انه سيتم وضع كاميرتين لكل مركز انتخابي وان عدد المراكز 700 مركز وواحدة في كل محطة انتخابية كما سيتم وضع كاميرة على كل طاولة في كل مركز تدقيق.

يشار الى ان أكثر من 23 مليون ناخب سيتمكنون من المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات الـ15 منهم نحو 6 مليون ناخب في العاصمة بغداد من خلال 900 مركز انتخابي منها 209 مراكز انتخابية في بغداد ستكون متاحة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات.