إيلاف من لندن: بدأت في واشنطن الثلاثاء جولة حوار عراقي أميركي للتعاون الأمني المشترك بمباحثات بين وزيري الدفاع في البلدين حول مستقبل قوات التحالف الدولي في البلاد والتي تقودها الولايات المتحدة.

وعقد وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي في مبنى وزارة الدفاع الاميركية "البنتاغون" في واشنطن اليوم اجتماعاً مع نظيره الأميركي لويد أوستن بحثا خلاله التعاون الأمني المشترك وذلك خلال افتتاح حوار التعاون الأمني بين الولايات المتحدة والعراق كما قالت الوكالة الرسمية في تقرير من العاصمة الاميركية تابعته "ايلاف".

تبادل المعلومات الاستخبارية

وقال أوستن خلال الاجتماع أن حوار البلدين هذا "مهم في تعزيز شراكة أمنية دائمة بين الولايات المتحدة والعراق مبنية على الحوار الاستراتيجي الذي جرى بين البلدين في تموز/ يوليو عام 2021 والذي أعاد التأكيد على الالتزام باتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بينهما عام 2008 ما أدى إلى خروج القوات الأميركية من العراق وانتقال مهمة للتدريب وتقديم المشورة والمساعدة وتبادل المعلومات الاستخبارية مع قوات الأمن العراقية" الى التحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش حيث يوجد في العراق حوالى ألفي عسكري ينتمون لعدد من دول التحالف الذي يضم 30 دولة بقيادة الولايات المتحدة.

تدريب والقوات العراقية

وأكد أوستن على أهمية "الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق".. مشدداً "على التزام الولايات المتحدة بعراق آمن ومستقر وذو سيادة". وأشاد "بالتقدم الذي حققته قوات الأمن العراقية في حملة تحقيق الهزيمة الدائمة لداعش".. لافتاً الى أن "العصابات الإرهابية لا تزال تشكل تهديداً".

وجدد "التزام الولايات المتحدة بمواصلة التدريب وتقديم المشورة والمساعدة وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع قوات الأمن العراقية بدعوة من الحكومة العراقية".. معرباً عن تقديره "لالتزام العراق بخفض عدد مقاتلي داعش المحتجزين والنازحين في شمال شرق سوريا".

وحث "العراق على مواصلة إعادة المواطنين العراقيين المقيمين في شمال شرق سوريا وإعادة تأهيلهم ودمجهم".

وتأتي هذه المباحثات في وقت تضغط فيه القوى السياسية والمليشياوية العراقية المؤيدة لإيران على الحكومة لاخراج قوات التحالف الدولي التي تقودها الولايات المتحدة من البلاد.

العلاقة المستقبلية

وكان وفد رفيع المستوى برئاسة وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي قد بدأ أمس الاثنين زيارة رسمية الى الولايات المتحدة الأميركية بدعوة رسمية من وزارة الدفاع الأميركية.

وقال اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في بيان تابعته "ايلاف" أن الوفد يضم قائد جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الأول الركن عبد الوهاب الساعدي ورئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، والفريق الأول الركن قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة وعدداً من المستشارين والضباط.

وأشار إلى أن الوفد خلال هذه الزيارة، عدة اجتماعات تناقش جملة من المواضيع، في مقدمتها العلاقة المستقبلية لتواجد التحالف الدولي والتعاون الأمني الثنائي بين العراق والولايات المتحدة، وتبادل الخبرات والمعلومات خاصة في الجانب الاستخباري في ملاحقة ما تبقى من عناصر عصابات داعش الإرهابية.

وأضاف أن الزيارة ستشهد أيضاً عقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع المسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

يشار الى أن العراق كان قد أعلن رسمياً تحول مهام القوات الأميركية في البلاد إلى استشارية في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2021 ضمن الاتفاق الموقع بين البلدين وبعدد لا يتجاوز ألفي عسكري حيث توجد تلك القوات في ثلاثة مواقع رئيسية عراقية هي قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار الغربية وقاعدة حرير شمال مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق الشمالي إضافة الى معسكر فيكتوريا بجوار مطار بغداد الدولي.