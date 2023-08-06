إيلاف من بغداد: أعلنت السلطات العراقية الاحد عن تفكيك أكبر شبكة موردة ومصدرة لحبوب الكبتاغون المخدرة والأفيون تمتد جرائمها من إقليم كردستان الشمالي الى وسط وجنوب وغرب البلاد.

وقالت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية في بيان اليوم تابعته "إيلاف" أنها نجحت في تنفيذ عملية أمنية كبرى لمكافحة المخدرات في العراق وذلك بإشراف شخصي ومباشر من قبل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري تعتبر الأكبر في العراق في مكافحة المخدرات.

الأكبر في العراق لمكافحة المخدرات

وأشارت الى أن العملية نُفذت بموجب قرارات قضائية وبالتنسيق والاشتراك مع مكافحة مخدرات إقليم كردستان العراق وأسفرت عن تفكيك أبرز شبكة متاجرة بالمخدرات وهي الأساسية والموردة والمصدرة في العراق لحبوب الكبتاغون المخدرة وتمتد جرائمها إبتداءً من الإقليم الى وسط وجنوب وغربي البلاد وتتكون من 8 متهمين بضمنهم رئيسها".

وأضافت أنه "تم إلقاء القبض عليهم بالكامل ودونت اعترافاتهم بتخزين المواد المخدرة في أماكن أغلبها يصعب العثور عليها تحت الأرض والأبواب وغيرها من الأماكن المخفية.. منوهة الى أنه بعد إجراء التفتيش الأصولي ضُبطَ (450) كيلو غرام من حبوب الكبتاغون المخدرة و(50) كيلو غرام من مادة الافيون المخدرة".. مؤكدة أنه "تم إيداعهم ألتوقيف عن جريمة المتاجرة بالمخدرات لينالوا جزاءهم العادل".

كشف مصنع لإنتاج البكتاغون

وجاءت هذه العملية بعد أيام من ضبط مصنع لإنتاج أقراص مخدر الكبتاغون بمحافظة المثنى الجنوبية وذلك للمرة الاولى في البلاد.

وقال مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية سعد معن إن "المعمل معد لتصنيع حبوب الكبتاغون المخدرة مع مواد أولية تقدر بسبعة وعشرين ونصف كيلوغرام مع الأختام الخاصة بالحبوب المخدرة".

وأشار إلى أن معمل المثنى يمثل"محاولة من البعض لأن تكون عملية التصنيع في الداخل لأننا نعلم على الأغلب أن هذه الحبوب تأتي من خارج العراق".

وشهدت المحافظة نفسها قبل أيام تفكيك "شبكة دولية للمتاجرة بالمخدرات" والقبض عى 3 من أعضائها وضبط مليوني حبة مخدرة من نوع كبتاغون.

والخميس الماضي اعتقلت السلطات على ثلاثة تجار للمخدرات في محافظتي نينوى الشمالية والأنبار الغربية.

11 ألف متهم

يشار الى أن السلطات العراقية كانت قد أعلنت في 27 من الشهر الماضي عن الحكم والتحقيق مع 11 ألف متهم بقضايا تجارة وتعاطي المخدرات خلال النصف الأول من العام الحالي.

وكشفت عن وجود 7 آلاف معتقل يتم التحقيق معهم حاليًا تتراوح مواد اتهامهم بين المتاجرة والتعاطي للسموم البيضاء.. مؤكدة أنه تم الحكم على 4 آلاف فرد بمواد مختلفة خلال النصف الأول من العام الحالي بمعدل 60 متهماً يومياً منهم 1500 محكوم ضمن قضايا المتاجرة بالمواد المخدرة.

فتش عن المليشيات

وتؤكد مديرية مكافحة المخدرات العراقية أن مادتي الكريستال والحشيشة تدخل من إيران الى المحافظتين الجنوبيتين ميسان والبصرة اللتين لهما حدود مشتركة معها فيما تدخل حبوب الكبتاغون والمؤثرات العقلية عن طريق سوريا نحو محافظة الأنبار الغربية بمساعدة من مليشيات عراقية تتقدمها كتائب حزب الله الشيعية.

وفي السنوات الأخيرة بات العراق من بين البلدان التي تنتشر فيها المخدرات بشكل واسع.

وكان القانون العراقي قبل عام 2003 يعاقب مروجي المخدرات بالإعدام شنقاً، إلا أن الإعدام ألغي في عام 2017، وفرضت عقوبات تصل إلى السجن 20 عاماً كما يمكن علاج المتعاطين في مراكز التأهيل أو الحكم بسجنهم فترة تصل إلى 3 سنوات.